https://ria.ru/20230509/tramp-1870672697.html

Трампа признали виновным в попытке изнасилования журналистки Кэрролл

Трампа признали виновным в попытке изнасилования журналистки Кэрролл - РИА Новости, 09.05.2023

Трампа признали виновным в попытке изнасилования журналистки Кэрролл

Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, передает телеканал CNN. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:16

2023-05-09T22:16

2023-05-09T22:49

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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, передает телеканал CNN.Присяжные пришли к выводу, что экс-глава государства домогался женщины весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та его первоначально обвинила.Суд предписал Трампу выплатить два миллиона долларов компенсации для возмещения ущерба за домогательства в рамках урегулирования гражданского иска. В дополнение к этому его обязали выплатить еще три миллиона долларов за клевету в отношении истицы и ущерб ее репутации.Трамп прокомментировал вердикт в социальной сети Truth Social, назвав его позором и величайшей охотой на ведьм."Вердикт является позором - продолжение величайшей охотой на ведьм за все время", - написал он в социальной сети Truth Social, комментируя решение суда.Судебные слушания по делу Кэрролл стартовали в конце апреля этого года на фоне предвыборной кампании Трампа, который уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Сам экс-президент неоднократно заявлял, что подобные иски против него представляют собой политическую аферу.Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам политик решительно опроверг обвинения, назвав их ложными. Он заверил, что не встречал Кэрролл и предположил, что с помощью нападок на него она пыталась продать свою новую книгу. В ответ писательница подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. В декабре 2020 года Трамп подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против экс-главы государства.

https://ria.ru/20230504/amerika-1869428419.html

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в мире, сша, дональд трамп