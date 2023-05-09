https://ria.ru/20230509/tekhnika-1870662470.html

Рогов назвал причину отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве

Рогов назвал причину отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2023

Рогов назвал причину отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве

Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T20:07

2023-05-09T20:07

2023-05-09T20:07

специальная военная операция на украине

владимир рогов

день победы — 2023

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в параде приняли участие различные подразделения войск, что говорит о готовности России защищать свои границы. "Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях. Достаточно того, что прошел танк Т-34 как символ победы в Великой Отечественной войне, зенитно-ракетный комплекс С-400 как образ того, что наше небо под защитой, а также стратегический ракетный комплекс "Ярс" как предостережение, что в случае глобального противостояния нам есть чем ответить", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20230509/parad-1870600746.html

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владимир рогов, день победы — 2023, россия