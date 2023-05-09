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Рогов назвал причину отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/tekhnika-1870662470.html
Рогов назвал причину отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве
Рогов назвал причину отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2023
Рогов назвал причину отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T20:07
2023-05-09T20:07
специальная военная операция на украине
владимир рогов
день победы — 2023
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в параде приняли участие различные подразделения войск, что говорит о готовности России защищать свои границы. "Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях. Достаточно того, что прошел танк Т-34 как символ победы в Великой Отечественной войне, зенитно-ракетный комплекс С-400 как образ того, что наше небо под защитой, а также стратегический ракетный комплекс "Ярс" как предостережение, что в случае глобального противостояния нам есть чем ответить", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20230509/parad-1870600746.html
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владимир рогов, день победы — 2023, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, День Победы — 2023, Россия
Рогов назвал причину отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве

Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде в Москве ее необходимостью на фронте

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу. Во-первых, проведение парада и участие в нем столь представительного числа людей говорит о том, что никто ничего не боится, что мы будем идти до конца, подтверждая статус наследников Великой Победы. Факт того, что парад состоялся, воодушевляет людей. Решение о его проведении было абсолютно верным", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в параде приняли участие различные подразделения войск, что говорит о готовности России защищать свои границы.
"Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях. Достаточно того, что прошел танк Т-34 как символ победы в Великой Отечественной войне, зенитно-ракетный комплекс С-400 как образ того, что наше небо под защитой, а также стратегический ракетный комплекс "Ярс" как предостережение, что в случае глобального противостояния нам есть чем ответить", - сказал Рогов.
Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Вчера, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговДень Победы — 2023Россия
 
 
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