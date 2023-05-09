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Китайский аналитик рассказал о работе американских спецслужб на Тайване - РИА Новости, 09.05.2023
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09:23 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/tayvan-1870562818.html
Китайский аналитик рассказал о работе американских спецслужб на Тайване
Китайский аналитик рассказал о работе американских спецслужб на Тайване - РИА Новости, 09.05.2023
Китайский аналитик рассказал о работе американских спецслужб на Тайване
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уже долгие годы следит и прослушивает политические элиты Тайваня, вполне вероятно, что спецслужбы США... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:23
2023-05-09T09:23
в мире
тайвань
сша
пекин
ма инцзю
центральное разведывательное управление (цру)
гоминьдан
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уже долгие годы следит и прослушивает политические элиты Тайваня, вполне вероятно, что спецслужбы США инициируют "цветную революцию" на острове накануне выборов там в 2024 году, заявил РИА Новости комментатор вопросов по две стороны Тайваньского пролива Би Дяньлун. Ранее Китайский национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компания "360", которая занимается безопасностью в интернете, опубликовали доклад о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за большим количеством хакерских атак и "цветных революций" по всему миру. Среди случаев цветных революций, которыми руководили американские спецслужбы, авторы доклада назвали "Движение подсолнухов" на Тайване. Участники движения, развернувшегося в марте 2014 года, выступали против ратификации соглашения между материковым Китаем и Тайванем о торговле услугами, предложенное правящей на тот момент, лояльной Пекину, партией Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. Протестующие считали, что соглашение откроет Пекину слишком большой доступ к экономике острова, что поставит под угрозу его безопасность. "Сейчас у нас нет деталей того, как именно ЦРУ участвовало в организации "Движения подсолнухов", но, так как и Китайский национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки, и компания "360" являются организациями, занимающимися технологиями, то ясно, что они эту информацию получили с помощью технологий. Однако есть и другие аспекты, которые свидетельствуют о том, что ЦРУ принимало участие в этом движении", - сказал Би Дяньлун. Он отметил, что на протяжении долгих лет ЦРУ следит и прослушивает политические элиты Тайваня, причем архивы, составляются даже на политиков в отставке. По словам Би Дяньлуна, американские спецслужбы осуществляют на Тайване полномасштабную и глубокую работу - через "мозговые центры", фонды общественного мнения, СМИ, опросы общественного мнения. "С помощью этих средств они оказывают влияние на общественное мнение на Тайване и политические выборы", - пояснил он. По мнению аналитика, участие спецслужб США в "Движении подсолнухов" увенчалось успехом. "Движение стало большим вызовом для правительства Ма Инцзю, соглашение о торговле услугами не получило последующего продвижения, и позже правительство Ма Инцзю потерпело сокрушительное поражение на выборах", - сказал он. Кроме того, отмечает аналитик, движение стало неким образцом для пришедшей к власти Демократической прогрессивной партии Тайваня, они внесли событие в учебные пособия и распространяли информацию о нем в средних школах как образец акта гражданского неповиновения. "Тогда молодежь "Движения подсолнухов" организовалась очень быстро, у них были неисчерпаемые запасы финансовых и других средств. Конечно, им помогла Демократическая прогрессивная партия, но просматриваются и типичные средства, которые использует ЦРУ - онлайн агитация, объединение студентов", - рассказывает эксперт. Би Дяньлун убежден, что сегодня велика вероятность повторения такого движения с участием ЦРУ. "У ЦРУ есть для этого все возможности, есть и потребность в этом. Тем более, что в 2024 году на Тайване будут выборы. Положение Демократической прогрессивной партии перед выборами не вызывает оптимизма. Так что, в таких обстоятельствах, если появится вероятность того, что Демократическая прогрессивная партия может проиграть на выборах, то они запустят еще более неприкрытую цветную революцию. Она будет более глубокая и всеобъемлющая, чем "Движение подсолнухов", - сказал эксперт. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лидера Гоминьдана Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
https://ria.ru/20230509/kitay-1870556224.html
https://ria.ru/20230428/pravila-1868607352.html
https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864247443.html
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в мире, тайвань, сша, пекин, ма инцзю, центральное разведывательное управление (цру), гоминьдан
В мире, Тайвань, США, Пекин, Ма Инцзю, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Гоминьдан
Китайский аналитик рассказал о работе американских спецслужб на Тайване

Китайский аналитик: ЦРУ давно прослушивает разговоры политических элит на Тайване

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Тайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уже долгие годы следит и прослушивает политические элиты Тайваня, вполне вероятно, что спецслужбы США инициируют "цветную революцию" на острове накануне выборов там в 2024 году, заявил РИА Новости комментатор вопросов по две стороны Тайваньского пролива Би Дяньлун.
Ранее Китайский национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компания "360", которая занимается безопасностью в интернете, опубликовали доклад о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за большим количеством хакерских атак и "цветных революций" по всему миру. Среди случаев цветных революций, которыми руководили американские спецслужбы, авторы доклада назвали "Движение подсолнухов" на Тайване.
Участники движения, развернувшегося в марте 2014 года, выступали против ратификации соглашения между материковым Китаем и Тайванем о торговле услугами, предложенное правящей на тот момент, лояльной Пекину, партией Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. Протестующие считали, что соглашение откроет Пекину слишком большой доступ к экономике острова, что поставит под угрозу его безопасность.
"Сейчас у нас нет деталей того, как именно ЦРУ участвовало в организации "Движения подсолнухов", но, так как и Китайский национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки, и компания "360" являются организациями, занимающимися технологиями, то ясно, что они эту информацию получили с помощью технологий. Однако есть и другие аспекты, которые свидетельствуют о том, что ЦРУ принимало участие в этом движении", - сказал Би Дяньлун.
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Он отметил, что на протяжении долгих лет ЦРУ следит и прослушивает политические элиты Тайваня, причем архивы, составляются даже на политиков в отставке.
По словам Би Дяньлуна, американские спецслужбы осуществляют на Тайване полномасштабную и глубокую работу - через "мозговые центры", фонды общественного мнения, СМИ, опросы общественного мнения.
"С помощью этих средств они оказывают влияние на общественное мнение на Тайване и политические выборы", - пояснил он.
По мнению аналитика, участие спецслужб США в "Движении подсолнухов" увенчалось успехом.
"Движение стало большим вызовом для правительства Ма Инцзю, соглашение о торговле услугами не получило последующего продвижения, и позже правительство Ма Инцзю потерпело сокрушительное поражение на выборах", - сказал он.
Кроме того, отмечает аналитик, движение стало неким образцом для пришедшей к власти Демократической прогрессивной партии Тайваня, они внесли событие в учебные пособия и распространяли информацию о нем в средних школах как образец акта гражданского неповиновения.
"Тогда молодежь "Движения подсолнухов" организовалась очень быстро, у них были неисчерпаемые запасы финансовых и других средств. Конечно, им помогла Демократическая прогрессивная партия, но просматриваются и типичные средства, которые использует ЦРУ - онлайн агитация, объединение студентов", - рассказывает эксперт.
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Би Дяньлун убежден, что сегодня велика вероятность повторения такого движения с участием ЦРУ.
"У ЦРУ есть для этого все возможности, есть и потребность в этом. Тем более, что в 2024 году на Тайване будут выборы. Положение Демократической прогрессивной партии перед выборами не вызывает оптимизма. Так что, в таких обстоятельствах, если появится вероятность того, что Демократическая прогрессивная партия может проиграть на выборах, то они запустят еще более неприкрытую цветную революцию. Она будет более глубокая и всеобъемлющая, чем "Движение подсолнухов", - сказал эксперт.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лидера Гоминьдана Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
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