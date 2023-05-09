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Уральские артиллеристы снайперским выстрелом подбили танк ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023
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18:39 09.05.2023 (обновлено: 21:04 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/tank-1870653951.html
Уральские артиллеристы снайперским выстрелом подбили танк ВСУ
Уральские артиллеристы снайперским выстрелом подбили танк ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023
Уральские артиллеристы снайперским выстрелом подбили танк ВСУ
Уральские артиллеристы на Донецком направлении поразили танк снарядом 122 миллиметра с расстояния в 10,5 километра, рассказал РИА Новости боец Андрей Медведев. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T18:39
2023-05-09T21:04
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Уральские артиллеристы на Донецком направлении поразили танк снарядом 122 миллиметра с расстояния в 10,5 километра, рассказал РИА Новости боец Андрей Медведев. По его словам, попадание в танк ВСУ было зафиксировано с расстояния более десяти километров. "Как для артиллериста, скажем так, есть особенность, что подразделения работают не в составе дивизионной батареи, а отдельно, поорудийно. Исключается скученность техники и личного состава. Каждое орудие — это отдельное огневое средство и работает по отдельной цели", — подытожил он. Основной костяк подразделения уральских мобилизованных на Донецком направлении составляют выпускники закрытого в 2011 году Екатеринбургского артиллерийского высшего командного училища (ЕВАКУ), рассказал боец. По его словам, бойцы быстро подстроились под особенности боевых действий на СВО и включились в работу на линии боевого столкновения.
https://ria.ru/20230107/duel-1843397020.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа артиллеристов на донецком направлении
Уральские артиллеристы на донецком направлении поразили танк ВСУ "снайперским" выстрелом, рассказал РИА Новости боец
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безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Уральские артиллеристы снайперским выстрелом подбили танк ВСУ

Уральские артиллеристы на Донецком направлении поразили танк ВСУ снайперским выстрелом

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Уральские артиллеристы на Донецком направлении поразили танк снарядом 122 миллиметра с расстояния в 10,5 километра, рассказал РИА Новости боец Андрей Медведев.
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"Было пару раз (поражение танков по навесной траектории. — Прим. ред.), но это скорее исключение из правил, чем закономерность", — говорит он.

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По его словам, попадание в танк ВСУ было зафиксировано с расстояния более десяти километров.
"Как для артиллериста, скажем так, есть особенность, что подразделения работают не в составе дивизионной батареи, а отдельно, поорудийно. Исключается скученность техники и личного состава. Каждое орудие — это отдельное огневое средство и работает по отдельной цели", — подытожил он.
Основной костяк подразделения уральских мобилизованных на Донецком направлении составляют выпускники закрытого в 2011 году Екатеринбургского артиллерийского высшего командного училища (ЕВАКУ), рассказал боец. По его словам, бойцы быстро подстроились под особенности боевых действий на СВО и включились в работу на линии боевого столкновения.
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