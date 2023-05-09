https://ria.ru/20230509/tank-1870653951.html

Уральские артиллеристы снайперским выстрелом подбили танк ВСУ

Уральские артиллеристы снайперским выстрелом подбили танк ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023

Уральские артиллеристы снайперским выстрелом подбили танк ВСУ

Уральские артиллеристы на Донецком направлении поразили танк снарядом 122 миллиметра с расстояния в 10,5 километра, рассказал РИА Новости боец Андрей Медведев. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T18:39

2023-05-09T18:39

2023-05-09T21:04

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Уральские артиллеристы на Донецком направлении поразили танк снарядом 122 миллиметра с расстояния в 10,5 километра, рассказал РИА Новости боец Андрей Медведев. По его словам, попадание в танк ВСУ было зафиксировано с расстояния более десяти километров. "Как для артиллериста, скажем так, есть особенность, что подразделения работают не в составе дивизионной батареи, а отдельно, поорудийно. Исключается скученность техники и личного состава. Каждое орудие — это отдельное огневое средство и работает по отдельной цели", — подытожил он. Основной костяк подразделения уральских мобилизованных на Донецком направлении составляют выпускники закрытого в 2011 году Екатеринбургского артиллерийского высшего командного училища (ЕВАКУ), рассказал боец. По его словам, бойцы быстро подстроились под особенности боевых действий на СВО и включились в работу на линии боевого столкновения.

https://ria.ru/20230107/duel-1843397020.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа артиллеристов на донецком направлении Уральские артиллеристы на донецком направлении поразили танк ВСУ "снайперским" выстрелом, рассказал РИА Новости боец 2023-05-09T18:39 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, вооруженные силы украины, украина