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В Таллине российские дипломаты возложили венок к "Бронзовому солдату"

В Таллине российские дипломаты возложили венок к "Бронзовому солдату" - РИА Новости, 09.05.2023

В Таллине российские дипломаты возложили венок к "Бронзовому солдату"

Российские дипломаты во вторник возложили на таллинском военном кладбище венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:23

2023-05-09T12:23

2023-05-09T12:23

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во вторник возложили на таллинском военном кладбище венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к "Бронзовому солдату". Цветы к монументу начали приносить еще в понедельник. За порядком на кладбище следит усиленный состав полиции, полиция также контролирует соблюдение запрета на публичную демонстрацию запрещенной символики. Полиция на подходе к памятнику установила ограждения, сделав два коридора - на вход и на выход, чтобы потоки людей не пересекались. Территория у самого памятника также огорожена, там может поместиться небольшое число пришедших к монументу. Улица Фильтри, ведущая к военному кладбищу, во вторник закрыта для проезда автомашин. С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он будет действовать до 9 мая включительно. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1200 евро.

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы — 2023, день победы, в мире, таллин, эстония