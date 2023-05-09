https://ria.ru/20230509/tallin-1870604193.html
В Таллине российские дипломаты возложили венок к "Бронзовому солдату"
В Таллине российские дипломаты возложили венок к "Бронзовому солдату" - РИА Новости, 09.05.2023
В Таллине российские дипломаты возложили венок к "Бронзовому солдату"
Российские дипломаты во вторник возложили на таллинском военном кладбище венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:23
2023-05-09T12:23
2023-05-09T12:23
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во вторник возложили на таллинском военном кладбище венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к "Бронзовому солдату". Цветы к монументу начали приносить еще в понедельник. За порядком на кладбище следит усиленный состав полиции, полиция также контролирует соблюдение запрета на публичную демонстрацию запрещенной символики. Полиция на подходе к памятнику установила ограждения, сделав два коридора - на вход и на выход, чтобы потоки людей не пересекались. Территория у самого памятника также огорожена, там может поместиться небольшое число пришедших к монументу. Улица Фильтри, ведущая к военному кладбищу, во вторник закрыта для проезда автомашин. С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он будет действовать до 9 мая включительно. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1200 евро.
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы — 2023, день победы, в мире, таллин, эстония
День Победы — 2023, День Победы, В мире, Таллин, Эстония
В Таллине российские дипломаты возложили венок к "Бронзовому солдату"
В Таллине российские дипломаты возложили венок к подножию "Бронзового солдата"
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во вторник возложили на таллинском военном кладбище венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В Эстонии
официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к "Бронзовому солдату".
Цветы к монументу начали приносить еще в понедельник. За порядком на кладбище следит усиленный состав полиции, полиция также контролирует соблюдение запрета на публичную демонстрацию запрещенной символики.
Полиция на подходе к памятнику установила ограждения, сделав два коридора - на вход и на выход, чтобы потоки людей не пересекались. Территория у самого памятника также огорожена, там может поместиться небольшое число пришедших к монументу. Улица Фильтри, ведущая к военному кладбищу, во вторник закрыта для проезда автомашин.
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С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа
(в том числе в Нарве
) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он будет действовать до 9 мая включительно.
По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ
и СССР
, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1200 евро.
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