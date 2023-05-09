https://ria.ru/20230509/svo-1870579666.html
Путин заявил, что страна гордится участниками спецоперации
Путин заявил, что страна гордится участниками спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
Путин заявил, что страна гордится участниками спецоперации
Битвы, решающие для судьбы России, всегда становились священными, страна гордится теми, кто участвует в специальной военной операции, нет важнее сейчас дела,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:25
2023-05-09T10:25
2023-05-09T10:46
безопасность
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Битвы, решающие для судьбы России, всегда становились священными, страна гордится теми, кто участвует в специальной военной операции, нет важнее сейчас дела, заявил президент России Владимир Путин."Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений", - сказал Путин на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.Президент отметил, что страна гордится участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. "Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас сейчас держится безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию", - отметил Путин.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что страна гордится участниками спецоперации
Путин: страна гордится участниками СВО, сейчас нет важнее дела