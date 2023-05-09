Меланья Трамп поддержала планы мужа вновь баллотироваться в президенты
Fox News Digital: Меланья Трамп заявила о поддержке планов мужа снова стать президентом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Бывшая первая леди США, супруга Дональда Трампа Меланья Трамп поддерживает его намерение вновь баллотироваться на президентский пост, об этом она заявила в интервью Fox News Digital.
"Я его поддерживаю, и мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой", - прокомментировала бывшая модель анонсированные в ноябре прошлого года планы Трампа участвовать в президентских выборах 2024 года.
По ее словам, возможность вновь оказаться в Белом доме в качестве Первой леди США была бы "привилегией" для нее. В случае возвращения в Белый дом, рассказала Меланья Трамп, она будет заниматься развитием детей - обеспечивать "поддержку и ресурсы, необходимые, чтобы полностью развить их потенциал". В бытность Трампа президентом его супруга уже занималась проблемами детей, реализуя инициативу "Be Best" ("Будь лучшим").
На посту первой леди Бывшая модель из Словении не смогла сравниться по популярности с предшественницей - супругой президента Барака Обамы Мишель Обамой. Меланья Трамп нечасто принимала участие в публичных мероприятиях, а совместные появления на публике с супругом нередко давали поводы для пересудов, в том числе о состоянии их брака.