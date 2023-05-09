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Меланья Трамп поддержала планы мужа вновь баллотироваться в президенты - РИА Новости, 09.05.2023
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22:06 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/supruga-1870671326.html
Меланья Трамп поддержала планы мужа вновь баллотироваться в президенты
Меланья Трамп поддержала планы мужа вновь баллотироваться в президенты - РИА Новости, 09.05.2023
Меланья Трамп поддержала планы мужа вновь баллотироваться в президенты
Бывшая первая леди США, супруга Дональда Трампа Меланья Трамп поддерживает его намерение вновь баллотироваться на президентский пост, об этом она заявила в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:06
2023-05-09T22:06
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Бывшая первая леди США, супруга Дональда Трампа Меланья Трамп поддерживает его намерение вновь баллотироваться на президентский пост, об этом она заявила в интервью Fox News Digital. "Я его поддерживаю, и мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой", - прокомментировала бывшая модель анонсированные в ноябре прошлого года планы Трампа участвовать в президентских выборах 2024 года. По ее словам, возможность вновь оказаться в Белом доме в качестве Первой леди США была бы "привилегией" для нее. В случае возвращения в Белый дом, рассказала Меланья Трамп, она будет заниматься развитием детей - обеспечивать "поддержку и ресурсы, необходимые, чтобы полностью развить их потенциал". В бытность Трампа президентом его супруга уже занималась проблемами детей, реализуя инициативу "Be Best" ("Будь лучшим"). На посту первой леди Бывшая модель из Словении не смогла сравниться по популярности с предшественницей - супругой президента Барака Обамы Мишель Обамой. Меланья Трамп нечасто принимала участие в публичных мероприятиях, а совместные появления на публике с супругом нередко давали поводы для пересудов, в том числе о состоянии их брака.
https://ria.ru/20230504/amerika-1869428419.html
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в мире, сша, америка, словения, меланья трамп, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Америка, Словения, Меланья Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама
Меланья Трамп поддержала планы мужа вновь баллотироваться в президенты

Fox News Digital: Меланья Трамп заявила о поддержке планов мужа снова стать президентом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Бывшая первая леди США, супруга Дональда Трампа Меланья Трамп поддерживает его намерение вновь баллотироваться на президентский пост, об этом она заявила в интервью Fox News Digital.
"Я его поддерживаю, и мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой", - прокомментировала бывшая модель анонсированные в ноябре прошлого года планы Трампа участвовать в президентских выборах 2024 года.
По ее словам, возможность вновь оказаться в Белом доме в качестве Первой леди США была бы "привилегией" для нее. В случае возвращения в Белый дом, рассказала Меланья Трамп, она будет заниматься развитием детей - обеспечивать "поддержку и ресурсы, необходимые, чтобы полностью развить их потенциал". В бытность Трампа президентом его супруга уже занималась проблемами детей, реализуя инициативу "Be Best" ("Будь лучшим").
На посту первой леди Бывшая модель из Словении не смогла сравниться по популярности с предшественницей - супругой президента Барака Обамы Мишель Обамой. Меланья Трамп нечасто принимала участие в публичных мероприятиях, а совместные появления на публике с супругом нередко давали поводы для пересудов, в том числе о состоянии их брака.
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