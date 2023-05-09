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В Судане из-за боевых действий погибли 602 человека - РИА Новости, 09.05.2023
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14:20 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/sudan-1870623338.html
В Судане из-за боевых действий погибли 602 человека
В Судане из-за боевых действий погибли 602 человека - РИА Новости, 09.05.2023
В Судане из-за боевых действий погибли 602 человека
В ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) 602 человека погибли и 5127 получили ранения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:20
2023-05-09T14:20
в мире
судан
столкновения в хартуме
воз
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ЖЕНЕВА, 9 мая – РИА Новости. В ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) 602 человека погибли и 5127 получили ранения, заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич на еженедельном брифинге ООН в Женеве. "По последним данным министерства здравоохранения Судана, в результате боевых действий в Судане 602 человека были убиты и 5127 ранены", - сказал он. Представитель ВОЗ подтвердил 28 нападений на медицинские учреждения с начала конфликта. "Нападения на медицинские учреждения связаны как со стрельбой, так и с захватом помещений вооруженными людьми", - добавил Жазаревич. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана , число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. В минувшую пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что делегации правительственной армии Судана и СБР направились для проведения переговоров в саудовскую Джидду.
https://ria.ru/20230509/sudan-1870567098.html
https://ria.ru/20230503/sudan-1869474311.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме, воз
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме, ВОЗ
В Судане из-за боевых действий погибли 602 человека

ВОЗ: в Судане из-за боевых действий погибли 602 человека, более пяти тысяч ранены

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 мая – РИА Новости. В ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) 602 человека погибли и 5127 получили ранения, заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич на еженедельном брифинге ООН в Женеве.
"По последним данным министерства здравоохранения Судана, в результате боевых действий в Судане 602 человека были убиты и 5127 ранены", - сказал он.
Представитель ВОЗ подтвердил 28 нападений на медицинские учреждения с начала конфликта.
"Нападения на медицинские учреждения связаны как со стрельбой, так и с захватом помещений вооруженными людьми", - добавил Жазаревич.
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В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана , число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия.
В минувшую пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что делегации правительственной армии Судана и СБР направились для проведения переговоров в саудовскую Джидду.
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