https://ria.ru/20230509/styd-1870546715.html

В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно

В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно - РИА Новости, 09.05.2023

В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно

Ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают киевский режим, написал в своем Twitter американский журналист... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T05:30

2023-05-09T05:30

2023-05-09T07:42

в мире

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870546189_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_9033987eec4cfe83ca2958dc55d3eeb6.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают киевский режим, написал в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230509/litsemerie-1870539786.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина