https://ria.ru/20230509/styd-1870546715.html
В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно
В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно - РИА Новости, 09.05.2023
В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно
Ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают киевский режим, написал в своем Twitter американский журналист... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:30
2023-05-09T05:30
2023-05-09T07:42
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают киевский режим, написал в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230509/litsemerie-1870539786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина
В мире, США, Россия, Украина
В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно
Американский журналист Хинкл заявил, что его дедам было бы противно видеть поддержку Киева