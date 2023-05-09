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В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно - РИА Новости, 09.05.2023
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05:30 09.05.2023 (обновлено: 07:42 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/styd-1870546715.html
В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно
В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно - РИА Новости, 09.05.2023
В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно
Ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают киевский режим, написал в своем Twitter американский журналист... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:30
2023-05-09T07:42
в мире
сша
россия
украина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают киевский режим, написал в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, россия, украина
В мире, США, Россия, Украина
В США рассказали, почему сторонникам Украины должно стать стыдно

Американский журналист Хинкл заявил, что его дедам было бы противно видеть поддержку Киева

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский ветеран
Американский ветеран - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский ветеран. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в США, которые поддерживают киевский режим, написал в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл.
«
"Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны", — заявил он.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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