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Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут - РИА Новости, 09.05.2023
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
Президент США Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила министр финансов Джанет... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T00:46
2023-05-09T00:46
2023-05-09T01:17
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила министр финансов Джанет Йеллен. В воскресенье в интервью ABC News она допустила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису в стране. "Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет", - сообщила Йеллен в интервью телеканалу CNBС, комментируя угрозу дефолта в США. Четвертый раздел четырнадцатой поправки конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга страны не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту страны решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.
https://ria.ru/20230507/defolt-1870349042.html
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в мире, сша, джо байден, джанет йеллен
В мире, США, Джо Байден, Джанет Йеллен
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
Глава Минфина США Йеллен: Байдену придется принять меры, если потолок госдолга не поднимут
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила
министр финансов Джанет Йеллен.
В воскресенье в интервью ABC News она допустила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису в стране.
Глава Минфина США призналась, что не знает точную дату наступления дефолта
"Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет", - сообщила Йеллен в интервью телеканалу CNBС, комментируя угрозу дефолта в США.
Четвертый раздел четырнадцатой поправки конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга страны не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту страны решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.
Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса