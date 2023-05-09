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Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут - РИА Новости, 09.05.2023
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00:46 09.05.2023 (обновлено: 01:17 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут - РИА Новости, 09.05.2023
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
Президент США Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила министр финансов Джанет... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T00:46
2023-05-09T01:17
в мире
сша
джо байден
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила министр финансов Джанет Йеллен. В воскресенье в интервью ABC News она допустила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису в стране. "Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет", - сообщила Йеллен в интервью телеканалу CNBС, комментируя угрозу дефолта в США. Четвертый раздел четырнадцатой поправки конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга страны не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту страны решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.
https://ria.ru/20230507/defolt-1870349042.html
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в мире, сша, джо байден, джанет йеллен
В мире, США, Джо Байден, Джанет Йеллен
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут

Глава Минфина США Йеллен: Байдену придется принять меры, если потолок госдолга не поднимут

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила министр финансов Джанет Йеллен.
В воскресенье в интервью ABC News она допустила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису в стране.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Глава Минфина США призналась, что не знает точную дату наступления дефолта
7 мая, 17:33
"Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет", - сообщила Йеллен в интервью телеканалу CNBС, комментируя угрозу дефолта в США.
Четвертый раздел четырнадцатой поправки конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга страны не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту страны решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса
7 мая, 17:11
 
В миреСШАДжо БайденДжанет Йеллен
 
 
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