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Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут

Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут - РИА Новости, 09.05.2023

Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут

Президент США Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила министр финансов Джанет... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T00:46

2023-05-09T00:46

2023-05-09T01:17

в мире

сша

джо байден

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила министр финансов Джанет Йеллен. В воскресенье в интервью ABC News она допустила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису в стране. "Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет", - сообщила Йеллен в интервью телеканалу CNBС, комментируя угрозу дефолта в США. Четвертый раздел четырнадцатой поправки конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга страны не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту страны решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.

https://ria.ru/20230507/defolt-1870349042.html

https://ria.ru/20230507/krizis-1870344221.html

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в мире, сша, джо байден, джанет йеллен