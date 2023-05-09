https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870670330.html

Спецоперация, 9 мая: Путин заявил о развязанной против России войне

Спецоперация, 9 мая: Путин заявил о развязанной против России войне - РИА Новости, 09.05.2023

Спецоперация, 9 мая: Путин заявил о развязанной против России войне

Президент РФ Владимир Путин выступил во вторник с речью на параде Победы в Москве. По словам российского лидера, против страны вновь развязана настоящая война,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:00

2023-05-09T22:00

2023-05-09T22:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

сергей лавров

нато

су-25

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил во вторник с речью на параде Победы в Москве. По словам российского лидера, против страны вновь развязана настоящая война, но она сможет обеспечить свою безопасность. Речь Путина на параде ПобедыПрезидент РФ Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, заявил, что против России вновь развязана настоящая война, но страна дала отпор международному терроризму, защитит жителей Донбасса и обеспечит свою безопасность. Он также добавил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на западе, ни на востоке". На Западе уничтожают мемориалы и памятники советским воинам, указал Путин, создают культ нацизма, такое надругательство - это тоже преступление и реваншизм тех, кто готовил новый поход на Россию. Их цель, отметил президент, - добиться распада и уничтожения Российской Федерации, "перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права". Путин также подчеркнул, что битвы, решающие для судьбы России, всегда становились священными. Президент отметил, что страна гордится участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт и спасает раненых. Помощь США КиевуСША во вторник объявили о выделении Украине долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. В данный пакет входят дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции украинской системы ПВО с западными видами вооружений, боеприпасы для противодействия беспилотным аппаратам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний, предоставляющих снимки местности из космоса, а также обучение украинских военных и техническое обслуживание оборудования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ход операцииМинобороны России сообщило во вторник, что штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска, подразделения воздушно-десантных войск ВДВ оказывают им содействие. Также, заявили в ведомстве, российские военнослужащие за сутки уничтожили более 30 украинских солдат на херсонском направлении, около 110 - на купянском и краснолиманском, более 90 - на южно-донецком и запорожском, кроме того, на донецком направлении "южная" группировка ВС РФ за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников. Как сообщили в Минобороны, в результате удара высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования пресечено выдвижение украинских резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, перехватили одну тактическую ракету "Точка-У" и три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Также российская система ПВО сбила десять украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Выступление Владимира Путина на Параде Победы Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. 2023-05-09T22:00 true PT9M54S

Работа артиллеристов на донецком направлении Уральские артиллеристы на донецком направлении поразили танк ВСУ "снайперским" выстрелом, рассказал РИА Новости боец 2023-05-09T22:00 true PT1M24S

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Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, нато, су-25, воздушно-десантные войска россии, день победы, день победы — 2023