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Украинская армия потеряла более 90 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870629771.html
Украинская армия потеряла более 90 солдат на двух направлениях
Украинская армия потеряла более 90 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 09.05.2023
Украинская армия потеряла более 90 солдат на двух направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:03
2023-05-09T15:03
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских военных, 5 единиц техники, а также склад боеприпасов украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны России. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Щербаков в Запорожье уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии.
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россия
угледар
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россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинская армия потеряла более 90 солдат на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более 90 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских военных, 5 единиц техники, а также склад боеприпасов украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Щербаков в Запорожье уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии.
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Вчера, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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