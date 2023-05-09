https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870629771.html

Украинская армия потеряла более 90 солдат на двух направлениях

Украинская армия потеряла более 90 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 09.05.2023

Украинская армия потеряла более 90 солдат на двух направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:03

2023-05-09T15:03

2023-05-09T15:03

специальная военная операция на украине

россия

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских военных, 5 единиц техники, а также склад боеприпасов украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны России. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Щербаков в Запорожье уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии.

https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870626099.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность