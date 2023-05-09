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Штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артемовска
Штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артемовска - РИА Новости, 09.05.2023
Штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артемовска
Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им содействие, сковывая противника на флангах, сообщили во вторник в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:43
2023-05-09T14:43
2023-05-09T16:41
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им содействие, сковывая противника на флангах, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артемовска
Минобороны: штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска