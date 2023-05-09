https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870626099.html

Штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артемовска

Штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артемовска - РИА Новости, 09.05.2023

Штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артемовска

Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им содействие, сковывая противника на флангах, сообщили во вторник в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:43

2023-05-09T14:43

2023-05-09T16:41

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им содействие, сковывая противника на флангах, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

артемовск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)