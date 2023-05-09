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ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 09.05.2023 (обновлено: 19:04 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870625102.html
ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ
ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023
ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:32
2023-05-09T19:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации украинских солдат, сообщило Минобороны.В ведомстве добавили, что все назначенные объекты удалось поразить. Российские подразделения смогли пресечь выдвижение резервов противника, а также доставку боеприпасов в районы ведения боевых действий.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям возле Синьковки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеАртиллерия и авиация группировки войск "Центр" поразила живую силу и технику ВСУ в районах Червоной Дибровы и Невского в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжили вести боевые действия на западе Артемовска в ДНР. Им помогали бойцы ВДВ, которые сковывали действия украинских солдат на флангах. Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск "Юг" поразила подразделения ВСУ возле Часова Яра и Богдановки. Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияАвиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесла удары по украинским солдатам в районах Угледара в Донецкой Народной Республике и Гуляйполя в Запорожской области. Также возле населенного пункта Щербаки удалось уничтожить склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. Помимо этого, в районе Антоновки удалось уничтожить склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия нанесли поражение 72 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 94 районах.
https://ria.ru/20230509/podpole-1870544545.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ

Минобороны: ВС России ударили высокоточным оружием по резервам ВСУ и складам боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации украинских солдат, сообщило Минобороны.
«

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов", — говорится в сводке.

В ведомстве добавили, что все назначенные объекты удалось поразить. Российские подразделения смогли пресечь выдвижение резервов противника, а также доставку боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Купянское направление

Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям возле Синьковки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • один танк;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
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Вчера, 04:36

Краснолиманское направление

Артиллерия и авиация группировки войск "Центр" поразила живую силу и технику ВСУ в районах Червоной Дибровы и Невского в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • одна боевая машина РСЗО "Град";
  • две гаубицы Д-30.
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Вчера, 10:21

Донецкое направление

Штурмовые отряды продолжили вести боевые действия на западе Артемовска в ДНР. Им помогали бойцы ВДВ, которые сковывали действия украинских солдат на флангах. Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск "Юг" поразила подразделения ВСУ возле Часова Яра и Богдановки.
Потери противника составили:
  • более 465 военнослужащих и наемников;
  • два танка;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • шесть автомобилей;
  • боевая машина РСЗО "Град";
  • две гаубицы Д-20;
  • две гаубицы Д-30.
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Южнодонецкое и Запорожское направления

Авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесла удары по украинским солдатам в районах Угледара в Донецкой Народной Республике и Гуляйполя в Запорожской области. Также возле населенного пункта Щербаки удалось уничтожить склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • более 90 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
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7 мая, 15:19

Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. Помимо этого, в районе Антоновки удалось уничтожить склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • пять автомобилей;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация и артиллерия нанесли поражение 72 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 94 районах.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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