https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870625102.html

ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ

ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023

ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:32

2023-05-09T14:32

2023-05-09T19:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_698a1aedeba5b6de1b3ff0e77d9010a1.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации украинских солдат, сообщило Минобороны.В ведомстве добавили, что все назначенные объекты удалось поразить. Российские подразделения смогли пресечь выдвижение резервов противника, а также доставку боеприпасов в районы ведения боевых действий.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям возле Синьковки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеАртиллерия и авиация группировки войск "Центр" поразила живую силу и технику ВСУ в районах Червоной Дибровы и Невского в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжили вести боевые действия на западе Артемовска в ДНР. Им помогали бойцы ВДВ, которые сковывали действия украинских солдат на флангах. Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск "Юг" поразила подразделения ВСУ возле Часова Яра и Богдановки. Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияАвиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесла удары по украинским солдатам в районах Угледара в Донецкой Народной Республике и Гуляйполя в Запорожской области. Также возле населенного пункта Щербаки удалось уничтожить склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. Помимо этого, в районе Антоновки удалось уничтожить склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия нанесли поражение 72 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 94 районах.

https://ria.ru/20230509/podpole-1870544545.html

https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html

https://ria.ru/20230508/oruzhie-1870401124.html

https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870324360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф