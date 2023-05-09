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Артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую военную технику
Артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую военную технику - РИА Новости, 09.05.2023
Артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую военную технику
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и установку РСЗО "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:43
2023-05-09T10:43
2023-05-09T14:24
специальная военная операция на украине
херсон
днепр (город)
новая каховка
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и установку РСЗО "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", — сказал собеседник агентства. Также около Бургунки российские артиллеристы уничтожили РСЗО БМ-21 "Град" вместе с экипажем из трех человек и боекомплектом.Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская до ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.
https://ria.ru/20230508/pvo-1870469791.html
https://ria.ru/20230508/artilleriya-1870440882.html
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РИА Новости
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херсон, днепр (город), новая каховка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Днепр (город), Новая Каховка, Безопасность
Артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую военную технику
Артиллеристы уничтожили под Херсоном украинские гаубицу и установку РСЗО "Град"