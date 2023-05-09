https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870584915.html

Артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую военную технику

Артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую военную технику - РИА Новости, 09.05.2023

Артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую военную технику

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и установку РСЗО "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:43

2023-05-09T10:43

2023-05-09T14:24

специальная военная операция на украине

херсон

днепр (город)

новая каховка

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и установку РСЗО "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", — сказал собеседник агентства. Также около Бургунки российские артиллеристы уничтожили РСЗО БМ-21 "Град" вместе с экипажем из трех человек и боекомплектом.Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская до ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.

https://ria.ru/20230508/pvo-1870469791.html

https://ria.ru/20230508/artilleriya-1870440882.html

херсон

днепр (город)

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, днепр (город), новая каховка, безопасность