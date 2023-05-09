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ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/soldaty-1870626382.html
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.05.2023
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 30 украинских солдат, пять машин, две самоходные артустановки "Гвоздика", а также... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:42
2023-05-09T14:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 30 украинских солдат, пять машин, две самоходные артустановки "Гвоздика", а также склад боеприпасов бригады теробороны, заявили во вторник в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении. "Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230509/donbass-1869709143.html
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ ВС России
Военнослужащие подразделения ВДВ ВС России - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Военнослужащие подразделения ВДВ ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 30 украинских солдат, пять машин, две самоходные артустановки "Гвоздика", а также склад боеприпасов бригады теробороны, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении.
"Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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