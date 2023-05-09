https://ria.ru/20230509/soldaty-1870626382.html

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.05.2023

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 30 украинских солдат, пять машин, две самоходные артустановки "Гвоздика", а также... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:42

2023-05-09T14:42

2023-05-09T14:42

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 30 украинских солдат, пять машин, две самоходные артустановки "Гвоздика", а также склад боеприпасов бригады теробороны, заявили во вторник в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении. "Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230509/donbass-1869709143.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , вооруженные силы рф