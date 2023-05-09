https://ria.ru/20230509/sobyanin-1870559667.html

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы, отметив, что этот праздник будет свят и для будущих поколений, а сегодня россияне... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:55

2023-05-09T08:55

2023-05-09T08:55

общество

москва

сталинград

ленинград

сергей собянин

день победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы, отметив, что этот праздник будет свят и для будущих поколений, а сегодня россияне должны повторить такой подвиг ради будущего и уважения к истории страны. "Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов… День Победы дорог и свят для каждой российской семьи. И так будет на протяжении всех будущих поколений", - сказал Собянин в поздравлении, опубликованном в его телеграм-канале. Мэр поблагодарил ветеранов "за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма, за непокоренный Ленинград и поверженный Берлин". "Просматривая любимые фильмы о Великой Отечественной войне, читая труды историков и воспоминания очевидцев, каждый из нас, наверное, задавался вопросом: "А мы так смогли бы?". Сегодня мы отвечаем: "Должны, а значит и сможем". Сможем ради настоящего и будущего страны, ради наших детей и внуков, ради уважения к нашей истории. И, конечно же, ради ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870558267.html

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Дарья Буймова

общество, москва, сталинград, ленинград, сергей собянин, день победы, день победы — 2023