https://ria.ru/20230509/sobyanin-1870559667.html
Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы
Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы, отметив, что этот праздник будет свят и для будущих поколений, а сегодня россияне... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:55
2023-05-09T08:55
2023-05-09T08:55
общество
москва
сталинград
ленинград
сергей собянин
день победы
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы, отметив, что этот праздник будет свят и для будущих поколений, а сегодня россияне должны повторить такой подвиг ради будущего и уважения к истории страны. "Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов… День Победы дорог и свят для каждой российской семьи. И так будет на протяжении всех будущих поколений", - сказал Собянин в поздравлении, опубликованном в его телеграм-канале. Мэр поблагодарил ветеранов "за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма, за непокоренный Ленинград и поверженный Берлин". "Просматривая любимые фильмы о Великой Отечественной войне, читая труды историков и воспоминания очевидцев, каждый из нас, наверное, задавался вопросом: "А мы так смогли бы?". Сегодня мы отвечаем: "Должны, а значит и сможем". Сможем ради настоящего и будущего страны, ради наших детей и внуков, ради уважения к нашей истории. И, конечно же, ради ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870558267.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва, сталинград, ленинград, сергей собянин, день победы, день победы — 2023
Общество, Москва, Сталинград, Ленинград, Сергей Собянин, День Победы, День Победы — 2023
Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы
Собянин: День Победы будет свят для каждой семьи на протяжении всех будущих поколений
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил
ветеранов и москвичей с Днем Победы, отметив, что этот праздник будет свят и для будущих поколений, а сегодня россияне должны повторить такой подвиг ради будущего и уважения к истории страны.
"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов… День Победы дорог и свят для каждой российской семьи. И так будет на протяжении всех будущих поколений", - сказал Собянин в поздравлении, опубликованном в его телеграм-канале.
Мэр поблагодарил ветеранов "за оборону Москвы и Сталинграда
, за Курскую дугу и освобождение Крыма, за непокоренный Ленинград
и поверженный Берлин".
"Просматривая любимые фильмы о Великой Отечественной войне, читая труды историков и воспоминания очевидцев, каждый из нас, наверное, задавался вопросом: "А мы так смогли бы?". Сегодня мы отвечаем: "Должны, а значит и сможем". Сможем ради настоящего и будущего страны, ради наших детей и внуков, ради уважения к нашей истории. И, конечно же, ради ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу", - сказал Собянин.
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