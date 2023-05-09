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Сирия решила возобновить работу дипмиссии в Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.05.2023
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23:40 09.05.2023 (обновлено: 23:42 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/siriya-1870679170.html
Сирия решила возобновить работу дипмиссии в Саудовской Аравии
Сирия решила возобновить работу дипмиссии в Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.05.2023
Сирия решила возобновить работу дипмиссии в Саудовской Аравии
Сирия приняла решение возобновить работу своей дипломатической миссии в Саудовской Аравии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T23:40
2023-05-09T23:42
в мире
сирия
саудовская аравия
лига арабских государств
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Сирия приняла решение возобновить работу своей дипломатической миссии в Саудовской Аравии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на официальный источник в МИД САР. Ранее МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство возобновит работу своего посольства в Сирии после решения арабских стран восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). "Исходя из глубоких связей и общей принадлежности народов Сирийской Арабской Республики и Королевства Саудовской Аравии (к Арабскому миру - ред.), воплощая чаяния народов двух стран и в связи с верой Сирийской Арабской Республики в важность укрепления двусторонних отношений между арабскими государствами для служения совместному арабскому взаимодействию, Сирийская Арабская Республика решила возобновить работу своей дипломатической миссии в Королевстве Саудовская Аравия", - заявил источник.
https://ria.ru/20230327/posolstva-1860858139.html
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в мире, сирия, саудовская аравия, лига арабских государств
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, Лига арабских государств
Сирия решила возобновить работу дипмиссии в Саудовской Аравии

Al-Ekhbariya: Сирия решила возобновить работу дипмиссии в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Сирия приняла решение возобновить работу своей дипломатической миссии в Саудовской Аравии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на официальный источник в МИД САР.
Ранее МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство возобновит работу своего посольства в Сирии после решения арабских стран восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).
"Исходя из глубоких связей и общей принадлежности народов Сирийской Арабской Республики и Королевства Саудовской Аравии (к Арабскому миру - ред.), воплощая чаяния народов двух стран и в связи с верой Сирийской Арабской Республики в важность укрепления двусторонних отношений между арабскими государствами для служения совместному арабскому взаимодействию, Сирийская Арабская Республика решила возобновить работу своей дипломатической миссии в Королевстве Саудовская Аравия", - заявил источник.
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