https://ria.ru/20230509/shestvie-1870623488.html

В Берлине началось шествие "Бессмертного полка"

В Берлине началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023

В Берлине началось шествие "Бессмертного полка"

В столице Германии началось шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей пройдут от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:21

2023-05-09T14:21

2023-05-09T14:25

в мире

берлин (город)

день победы

акция "бессмертный полк"

германия

день победы — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753353_0:159:3033:1865_1920x0_80_0_0_f9a23212df93b570531c1347e51a337c.jpg

БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. В столице Германии началось шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей пройдут от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники акции - немцы, выходцы из РФ и СНГ - в 11 часов по местному времени собрались на построение перед Бранденбургскими воротами. С собой люди, решившие почтить память своих предков, воевавших на полях Великой Отечественной Войны и внёсших свой вклад в Победу, несут их портреты и цветы, которые возложат позднее к мемориалу павшим воинам в Тиргартене. Также некоторые участники несут с собой воздушные шарики в цветах российского флага ввиду запрета на триколор. Шествие началось под громкие крики "ура" и пение знаменитых песен военных и послевоенных лет. К началу шествия на площади перед воротами собрались свыше тысячи человек, организаторы акции сообщили корреспонденту РИА Новости, что ожидают заявленное количество до 1300 человек. Ранее полиция согласовала шествие полка на 9 мая и сопровождает его от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Вдоль всего пути выставлены патрульные машины правоохранителей. Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же символы "V", "Z", георгиевские лента, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождения.

https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), день победы, акция "бессмертный полк", германия, день победы — 2023