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В Берлине началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
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14:21 09.05.2023 (обновлено: 14:25 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/shestvie-1870623488.html
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка"
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка"
В столице Германии началось шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей пройдут от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:21
2023-05-09T14:25
в мире
берлин (город)
день победы
акция "бессмертный полк"
германия
день победы — 2023
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. В столице Германии началось шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей пройдут от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники акции - немцы, выходцы из РФ и СНГ - в 11 часов по местному времени собрались на построение перед Бранденбургскими воротами. С собой люди, решившие почтить память своих предков, воевавших на полях Великой Отечественной Войны и внёсших свой вклад в Победу, несут их портреты и цветы, которые возложат позднее к мемориалу павшим воинам в Тиргартене. Также некоторые участники несут с собой воздушные шарики в цветах российского флага ввиду запрета на триколор. Шествие началось под громкие крики "ура" и пение знаменитых песен военных и послевоенных лет. К началу шествия на площади перед воротами собрались свыше тысячи человек, организаторы акции сообщили корреспонденту РИА Новости, что ожидают заявленное количество до 1300 человек. Ранее полиция согласовала шествие полка на 9 мая и сопровождает его от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Вдоль всего пути выставлены патрульные машины правоохранителей. Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же символы "V", "Z", георгиевские лента, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождения.
https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html
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в мире, берлин (город), день победы, акция "бессмертный полк", германия, день победы — 2023
В мире, Берлин (город), День Победы, Акция "Бессмертный полк", Германия, День Победы — 2023
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка"

В Берлине началось шествие "Бессмертного полка", в нем участвуют более тысячи человек

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк" в Берлине
Акция Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Акция "Бессмертный полк" в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. В столице Германии началось шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей пройдут от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники акции - немцы, выходцы из РФ и СНГ - в 11 часов по местному времени собрались на построение перед Бранденбургскими воротами. С собой люди, решившие почтить память своих предков, воевавших на полях Великой Отечественной Войны и внёсших свой вклад в Победу, несут их портреты и цветы, которые возложат позднее к мемориалу павшим воинам в Тиргартене.
Также некоторые участники несут с собой воздушные шарики в цветах российского флага ввиду запрета на триколор. Шествие началось под громкие крики "ура" и пение знаменитых песен военных и послевоенных лет.
К началу шествия на площади перед воротами собрались свыше тысячи человек, организаторы акции сообщили корреспонденту РИА Новости, что ожидают заявленное количество до 1300 человек.
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Акция "Бессмертный полк"
Вчера, 03:23
Ранее полиция согласовала шествие полка на 9 мая и сопровождает его от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Вдоль всего пути выставлены патрульные машины правоохранителей.
Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же символы "V", "Z", георгиевские лента, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождения.
Знамя Победы над Берлином - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 01:28
 
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