https://ria.ru/20230509/shestvie-1870623488.html
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка"
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка"
В столице Германии началось шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей пройдут от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:21
2023-05-09T14:21
2023-05-09T14:25
в мире
берлин (город)
день победы
акция "бессмертный полк"
германия
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753353_0:159:3033:1865_1920x0_80_0_0_f9a23212df93b570531c1347e51a337c.jpg
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. В столице Германии началось шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей пройдут от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники акции - немцы, выходцы из РФ и СНГ - в 11 часов по местному времени собрались на построение перед Бранденбургскими воротами. С собой люди, решившие почтить память своих предков, воевавших на полях Великой Отечественной Войны и внёсших свой вклад в Победу, несут их портреты и цветы, которые возложат позднее к мемориалу павшим воинам в Тиргартене. Также некоторые участники несут с собой воздушные шарики в цветах российского флага ввиду запрета на триколор. Шествие началось под громкие крики "ура" и пение знаменитых песен военных и послевоенных лет. К началу шествия на площади перед воротами собрались свыше тысячи человек, организаторы акции сообщили корреспонденту РИА Новости, что ожидают заявленное количество до 1300 человек. Ранее полиция согласовала шествие полка на 9 мая и сопровождает его от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Вдоль всего пути выставлены патрульные машины правоохранителей. Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же символы "V", "Z", георгиевские лента, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождения.
https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753353_167:0:2867:2025_1920x0_80_0_0_4cf2051ce7bb30c629666cbeca6d0a19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), день победы, акция "бессмертный полк", германия, день победы — 2023
В мире, Берлин (город), День Победы, Акция "Бессмертный полк", Германия, День Победы — 2023
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка"
В Берлине началось шествие "Бессмертного полка", в нем участвуют более тысячи человек
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. В столице Германии началось шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей пройдут от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники акции - немцы, выходцы из РФ и СНГ - в 11 часов по местному времени собрались на построение перед Бранденбургскими воротами. С собой люди, решившие почтить память своих предков, воевавших на полях Великой Отечественной Войны и внёсших свой вклад в Победу, несут их портреты и цветы, которые возложат позднее к мемориалу павшим воинам в Тиргартене.
Также некоторые участники несут с собой воздушные шарики в цветах российского флага ввиду запрета на триколор. Шествие началось под громкие крики "ура" и пение знаменитых песен военных и послевоенных лет.
К началу шествия на площади перед воротами собрались свыше тысячи человек, организаторы акции сообщили корреспонденту РИА Новости, что ожидают заявленное количество до 1300 человек.
Ранее полиция согласовала шествие полка на 9 мая и сопровождает его от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Вдоль всего пути выставлены патрульные машины правоохранителей.
Полиция Берлина
разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же символы "V", "Z", георгиевские лента, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождения.
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов