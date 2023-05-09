https://ria.ru/20230509/serbiya-1870537977.html

Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию

Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию - РИА Новости, 09.05.2023

Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию

Белград предложил поправку к готовящейся резолюции Совета Европы с "нападками на Россию", потребовав соблюдения территориальной целостности всех государств —... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T00:36

2023-05-09T00:36

2023-05-09T00:52

в мире

сербия

александр вучич

совет европы

нато

оон

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БЕЛГРАД, 9 мая — РИА Новости. Белград предложил поправку к готовящейся резолюции Совета Европы с "нападками на Россию", потребовав соблюдения территориальной целостности всех государств — членов организации, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV. В Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств Совета Европы. По словам Вучича, на нем готовится принятие резолюции с осуждением Москвы."Они говорят, что защищают территориальную целостность Молдавии, Грузии, а мы предложили поправку о том, что соблюдается целостность и всех остальных государств-членов Совета Европы. Если не захотят ее принять, я не поеду в Рейкьявик", — предупредил президент республики. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совбеза ООН, а всего лишь на основе утверждения западных стран, что власти республики проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230428/serbiya-1868455988.html

https://ria.ru/20230509/vuchich-1870537517.html

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в мире, сербия, александр вучич, совет европы, нато, оон