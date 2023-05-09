Рейтинг@Mail.ru
Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 09.05.2023 (обновлено: 00:52 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/serbiya-1870537977.html
Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию
Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию - РИА Новости, 09.05.2023
Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию
Белград предложил поправку к готовящейся резолюции Совета Европы с "нападками на Россию", потребовав соблюдения территориальной целостности всех государств —... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T00:36
2023-05-09T00:52
в мире
сербия
александр вучич
совет европы
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg
БЕЛГРАД, 9 мая — РИА Новости. Белград предложил поправку к готовящейся резолюции Совета Европы с "нападками на Россию", потребовав соблюдения территориальной целостности всех государств — членов организации, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV. В Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств Совета Европы. По словам Вучича, на нем готовится принятие резолюции с осуждением Москвы."Они говорят, что защищают территориальную целостность Молдавии, Грузии, а мы предложили поправку о том, что соблюдается целостность и всех остальных государств-членов Совета Европы. Если не захотят ее принять, я не поеду в Рейкьявик", — предупредил президент республики. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совбеза ООН, а всего лишь на основе утверждения западных стран, что власти республики проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230428/serbiya-1868455988.html
https://ria.ru/20230509/vuchich-1870537517.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_dd9d16a5a2f01a63c0e586621f9fe4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, совет европы, нато, оон
В мире, Сербия, Александр Вучич, Совет Европы, НАТО, ООН
Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию

Вучич: Сербия предложила поправку к готовящейся антироссийской резолюции Совета Европы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 мая — РИА Новости. Белград предложил поправку к готовящейся резолюции Совета Европы с "нападками на Россию", потребовав соблюдения территориальной целостности всех государств — членов организации, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV.
В Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств Совета Европы. По словам Вучича, на нем готовится принятие резолюции с осуждением Москвы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Вучич пообещал военный нейтралитет Сербии на время своих полномочий
28 апреля, 14:02
"Они говорят, что защищают территориальную целостность Молдавии, Грузии, а мы предложили поправку о том, что соблюдается целостность и всех остальных государств-членов Совета Европы. Если не захотят ее принять, я не поеду в Рейкьявик", — предупредил президент республики.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совбеза ООН, а всего лишь на основе утверждения западных стран, что власти республики проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Вучич заявил о требовании Запада ввести санкции против России
00:20
 
В миреСербияАлександр ВучичСовет ЕвропыНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала