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Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле - РИА Новости, 09.05.2023
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11:12 09.05.2023 (обновлено: 11:18 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/sdelka-1870590953.html
Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле
Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле - РИА Новости, 09.05.2023
Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле
Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:12
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стамбул
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
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стамбул, в мире, зерновая сделка
Стамбул, В мире, Зерновая сделка
Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле

Четырехсторонняя встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра", - сказал он журналистам.
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