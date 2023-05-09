https://ria.ru/20230509/sdelka-1870590953.html

Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле

Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле - РИА Новости, 09.05.2023

Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле

Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:12

2023-05-09T11:12

2023-05-09T11:18

стамбул

в мире

зерновая сделка

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html

стамбул

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, в мире, зерновая сделка