https://ria.ru/20230509/sdelka-1870590953.html
Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле
Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле - РИА Новости, 09.05.2023
Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле
Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:12
2023-05-09T11:12
2023-05-09T11:18
стамбул
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире, зерновая сделка
Стамбул, В мире, Зерновая сделка
Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле
Четырехсторонняя встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле