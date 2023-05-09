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В Донецке испытали противоосколочный щит для операторов БПЛА - РИА Новости, 09.05.2023
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08:14 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/schit-1870555385.html
В Донецке испытали противоосколочный щит для операторов БПЛА
В Донецке испытали противоосколочный щит для операторов БПЛА - РИА Новости, 09.05.2023
В Донецке испытали противоосколочный щит для операторов БПЛА
Опытный образец противоосколочного индивидуального баллистического щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:14
2023-05-09T08:14
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Опытный образец противоосколочного индивидуального баллистического щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих непосредственно на передовой, успешно испытан в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. "Баллистические испытания противоосколочного щита-накидки показали достаточно высокую степень защиты, которую обеспечивает наше изделие. Военная приемка прошла успешно, первая партия уже пошла в работу и в ближайшее время будет поставлена в войска. Приступаем к ее мелкосерийному производству. В дальнейшем на основании обратной связи с фронта будем совершенствовать изделие", - сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус. На расстоянии от полутора метров до 70 сантиметров от щита-накидки были взорваны две гранаты Ф-1 и одна граната ВОГ-17. Пробитие опытного образца было зафиксировано только по кромке изделия и составило незначительный процент от общего количества осколков и поражающих элементов характерных для использованных боеприпасов. При подрыве ВОГ-17 поверхность защищенной противоосколочным щитом плоскости получила одно пробитие от запреградного воздействия заряда, при этом сам щит осколком гранаты пробит не был. Накидка имеет площадь покрытия 1,12 квадратного метра. Внутри тканевого пакета находится баллистический пакет состоящий из 15 слоев сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМП) общей толщиной 4 миллиметра. Изделие предоставляет защиту, соответствующую классу Бр1. Противоосколочный щит можно закреплять на спине или укрывать им. Кроме того, благодаря имеющимся креплениям, его можно вешать на руку и прикрывать себя и оборудование во время запуска и управления коптером.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
https://ria.ru/20230508/oruzhie-1870401124.html
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безопасность, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк
В Донецке испытали противоосколочный щит для операторов БПЛА

В Донецке испытали противоосколочный индивидуальный щит-накидку для операторов БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Опытный образец противоосколочного индивидуального баллистического щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих непосредственно на передовой, успешно испытан в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Баллистические испытания противоосколочного щита-накидки показали достаточно высокую степень защиты, которую обеспечивает наше изделие. Военная приемка прошла успешно, первая партия уже пошла в работу и в ближайшее время будет поставлена в войска. Приступаем к ее мелкосерийному производству. В дальнейшем на основании обратной связи с фронта будем совершенствовать изделие", - сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.
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На расстоянии от полутора метров до 70 сантиметров от щита-накидки были взорваны две гранаты Ф-1 и одна граната ВОГ-17. Пробитие опытного образца было зафиксировано только по кромке изделия и составило незначительный процент от общего количества осколков и поражающих элементов характерных для использованных боеприпасов. При подрыве ВОГ-17 поверхность защищенной противоосколочным щитом плоскости получила одно пробитие от запреградного воздействия заряда, при этом сам щит осколком гранаты пробит не был.
Накидка имеет площадь покрытия 1,12 квадратного метра. Внутри тканевого пакета находится баллистический пакет состоящий из 15 слоев сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМП) общей толщиной 4 миллиметра. Изделие предоставляет защиту, соответствующую классу Бр1.
Противоосколочный щит можно закреплять на спине или укрывать им. Кроме того, благодаря имеющимся креплениям, его можно вешать на руку и прикрывать себя и оборудование во время запуска и управления коптером.
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