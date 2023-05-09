СМИ: ЕС хочет ввести санкции против 12 россиян за информацию об Украине
EUobserver: ЕС хочет ввести санкции против 12 россиян и трех СМИ за информацию об Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ЕС предлагает ввести санкции в отношении 12 физических лиц из РФ и трех российских СМИ за предоставляемую ими информацию о конфликте на Украине, сообщает издание EUobserver.
Согласно изданию, среди потенциальных подсанкционных лиц упоминаются почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, военкор проекта WarGonzo Семен Пегов. Отмечается, что ЕС также планирует запретить на территории союза портал Oriental Review, телеканалы RT Balkan и "Царьград".
Еврокомиссия также предлагает подвергнуть санкциям Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Отмечается, что в черный список хотят внести сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема.
Брюссель также рассматривает возможность введения санкций против пяти чиновников за "кражу произведений искусства" из Украины и 22 должностных лиц за "преступления против украинских детей".
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них две тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.