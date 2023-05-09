https://ria.ru/20230509/sanktsii-1870664010.html

СМИ: ЕС хочет ввести санкции против 12 россиян за информацию об Украине

СМИ: ЕС хочет ввести санкции против 12 россиян за информацию об Украине - РИА Новости, 09.05.2023

СМИ: ЕС хочет ввести санкции против 12 россиян за информацию об Украине

ЕС предлагает ввести санкции в отношении 12 физических лиц из РФ и трех российских СМИ за предоставляемую ими информацию о конфликте на Украине, сообщает... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T20:28

2023-05-09T20:28

2023-05-09T20:28

россия

украина

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ЕС предлагает ввести санкции в отношении 12 физических лиц из РФ и трех российских СМИ за предоставляемую ими информацию о конфликте на Украине, сообщает издание EUobserver. Согласно изданию, среди потенциальных подсанкционных лиц упоминаются почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, военкор проекта WarGonzo Семен Пегов. Отмечается, что ЕС также планирует запретить на территории союза портал Oriental Review, телеканалы RT Balkan и "Царьград". Еврокомиссия также предлагает подвергнуть санкциям Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Отмечается, что в черный список хотят внести сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Брюссель также рассматривает возможность введения санкций против пяти чиновников за "кражу произведений искусства" из Украины и 22 должностных лиц за "преступления против украинских детей". Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них две тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230509/vuchich-1870537517.html

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870439124.html

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россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире