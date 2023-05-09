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Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду - РИА Новости, 09.05.2023
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09:22 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/sandu-1870562547.html
Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду
Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду - РИА Новости, 09.05.2023
Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая республика отмечает День мира, она призвала почтить память людей, которые отдали свои жизни, чтобы спасти... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:22
2023-05-09T09:22
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
день победы
день победы — 2023
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая республика отмечает День мира, она призвала почтить память людей, которые отдали свои жизни, чтобы спасти других. Власти Молдавии во вторник возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. В церемонии приняли участие Санду, глава парламента Игорь Гросу, премьер Дорин Речан, министр внутренних дел Анна Ревенко и другие официальные лица. "Мы собрались, чтобы почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну. Мы здесь, чтобы почтить память героев, которые принесли высшую жертву: отдали жизнь, чтобы спасти другие человеческие жизни", - заявила Санду. На вопрос, что отмечается в Молдавии 9 мая - День Победы или День Европы, Санду ответила, что "отмечается День мира". Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, День Победы, День Победы — 2023
Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду

Президент Молдавии Майя Санду: республика 9 мая отмечает День мира

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая республика отмечает День мира, она призвала почтить память людей, которые отдали свои жизни, чтобы спасти других.
Власти Молдавии во вторник возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. В церемонии приняли участие Санду, глава парламента Игорь Гросу, премьер Дорин Речан, министр внутренних дел Анна Ревенко и другие официальные лица.
"Мы собрались, чтобы почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну. Мы здесь, чтобы почтить память героев, которые принесли высшую жертву: отдали жизнь, чтобы спасти другие человеческие жизни", - заявила Санду.
На вопрос, что отмечается в Молдавии 9 мая - День Победы или День Европы, Санду ответила, что "отмечается День мира".
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Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева.
Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность".
Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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