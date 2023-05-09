https://ria.ru/20230509/sandu-1870562547.html

Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду

Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду - РИА Новости, 09.05.2023

Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая республика отмечает День мира, она призвала почтить память людей, которые отдали свои жизни, чтобы спасти... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:22

2023-05-09T09:22

2023-05-09T09:22

в мире

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая республика отмечает День мира, она призвала почтить память людей, которые отдали свои жизни, чтобы спасти других. Власти Молдавии во вторник возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. В церемонии приняли участие Санду, глава парламента Игорь Гросу, премьер Дорин Речан, министр внутренних дел Анна Ревенко и другие официальные лица. "Мы собрались, чтобы почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну. Мы здесь, чтобы почтить память героев, которые принесли высшую жертву: отдали жизнь, чтобы спасти другие человеческие жизни", - заявила Санду. На вопрос, что отмечается в Молдавии 9 мая - День Победы или День Европы, Санду ответила, что "отмечается День мира". Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

https://ria.ru/20230509/litsemerie-1870539786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, день победы, день победы — 2023