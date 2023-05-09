https://ria.ru/20230509/samara-1870645206.html

В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя Андрея Соколовского

В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя Андрея Соколовского - РИА Новости, 09.05.2023

В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя Андрея Соколовского

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День Победы вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей, представителями... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:14

2023-05-09T17:14

2023-05-09T17:15

общество

самарская область

дмитрий азаров

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день победы

день победы — 2023

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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День Победы вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей, представителями органов власти, общественных организаций возложил венки и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в региональной столице, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.У Вечного огня жители региона отдали дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто сражался с фашизмом на суше, в воздухе и на воде. Сегодня российские солдаты и офицеры вновь вступили в борьбу с нацизмом, обеспечивая безопасность мирных граждан, сражаясь за суверенитет, свободу, справедливость, ценности и традиции нашего народа.Также на площади Славы состоялась торжественная церемония занесения имени Андрея Соколовского в списки героев Отечества на памятную доску "Герои Российской Федерации" мемориала "Куйбышевцы – герои Советского Союза".Андрей Соколовский принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения боевого задания погиб, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом президента России ему присвоено звание Героя России посмертно.В октябре прошлого года в войсковой части, где проходил службу Андрей Соколовский, память о нем была увековечена – на Аллее Славы установлен бюст. Имя героя носит также юнармейский отряд "Гвардеец" тольяттинской школы №62.Вместе с его семьей – матерью, вдовой и сыном – память Героя почтил губернатор Самарской области."Мы обязаны позаботиться о героях наших дней – участниках специальной операции и их семьях, о раненых бойцах, о семьях погибших. Это долг всего общества", - приводятся в сообщении слова Азарова.

https://ria.ru/20230425/chtetsy-1867712451.html

https://ria.ru/20230217/zvanie-1852589417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, самарская область, дмитрий азаров, россия, самара, день победы, день победы — 2023