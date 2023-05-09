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В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя Андрея Соколовского - РИА Новости, 09.05.2023
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17:14 09.05.2023 (обновлено: 17:15 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/samara-1870645206.html
В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя Андрея Соколовского
В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя Андрея Соколовского - РИА Новости, 09.05.2023
В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя Андрея Соколовского
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День Победы вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей, представителями... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:14
2023-05-09T17:15
общество
самарская область
дмитрий азаров
россия
самара
день победы
день победы — 2023
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День Победы вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей, представителями органов власти, общественных организаций возложил венки и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в региональной столице, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.У Вечного огня жители региона отдали дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто сражался с фашизмом на суше, в воздухе и на воде. Сегодня российские солдаты и офицеры вновь вступили в борьбу с нацизмом, обеспечивая безопасность мирных граждан, сражаясь за суверенитет, свободу, справедливость, ценности и традиции нашего народа.Также на площади Славы состоялась торжественная церемония занесения имени Андрея Соколовского в списки героев Отечества на памятную доску "Герои Российской Федерации" мемориала "Куйбышевцы – герои Советского Союза".Андрей Соколовский принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения боевого задания погиб, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом президента России ему присвоено звание Героя России посмертно.В октябре прошлого года в войсковой части, где проходил службу Андрей Соколовский, память о нем была увековечена – на Аллее Славы установлен бюст. Имя героя носит также юнармейский отряд "Гвардеец" тольяттинской школы №62.Вместе с его семьей – матерью, вдовой и сыном – память Героя почтил губернатор Самарской области."Мы обязаны позаботиться о героях наших дней – участниках специальной операции и их семьях, о раненых бойцах, о семьях погибших. Это долг всего общества", - приводятся в сообщении слова Азарова.
https://ria.ru/20230425/chtetsy-1867712451.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, россия, самара, день победы, день победы — 2023
Общество, Самарская область, Дмитрий Азаров, Россия, Самара, День Победы, День Победы — 2023
В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя Андрея Соколовского

В списки Героев на мемориале в Самаре внесено имя участника спецоперации Соколовского

© Фото : Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии возложения венков к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в Самаре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии возложения венков к горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии возложения венков к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День Победы вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей, представителями органов власти, общественных организаций возложил венки и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в региональной столице, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
У Вечного огня жители региона отдали дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто сражался с фашизмом на суше, в воздухе и на воде. Сегодня российские солдаты и офицеры вновь вступили в борьбу с нацизмом, обеспечивая безопасность мирных граждан, сражаясь за суверенитет, свободу, справедливость, ценности и традиции нашего народа.
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25 апреля, 19:18
Также на площади Славы состоялась торжественная церемония занесения имени Андрея Соколовского в списки героев Отечества на памятную доску "Герои Российской Федерации" мемориала "Куйбышевцы – герои Советского Союза".
Андрей Соколовский принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения боевого задания погиб, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом президента России ему присвоено звание Героя России посмертно.
В октябре прошлого года в войсковой части, где проходил службу Андрей Соколовский, память о нем была увековечена – на Аллее Славы установлен бюст. Имя героя носит также юнармейский отряд "Гвардеец" тольяттинской школы №62.
Вместе с его семьей – матерью, вдовой и сыном – память Героя почтил губернатор Самарской области.
"Мы обязаны позаботиться о героях наших дней – участниках специальной операции и их семьях, о раненых бойцах, о семьях погибших. Это долг всего общества", - приводятся в сообщении слова Азарова.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Участнику спецоперации из Магадана присвоили звание Героя России посмертно
17 февраля, 09:48
 
ОбществоСамарская областьДмитрий АзаровРоссияСамараДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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