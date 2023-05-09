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В Москве прогремел салют в честь Дня Победы

В Москве прогремел салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Москве прогремел салют в честь Дня Победы

Праздничный салют прогремел в Москве в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:41

2023-05-09T22:41

2023-05-09T22:45

москва

общество

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют прогремел в Москве в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. Фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 16 площадках в разных частях города. Праздничный салют начался в 22.00, залпы украшали небо столицы порядка 10 минут. Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

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москва, общество, день победы — 2023