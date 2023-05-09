https://ria.ru/20230509/salyut-1870674724.html
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы
Праздничный салют прогремел в Москве в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:41
2023-05-09T22:41
2023-05-09T22:45
москва
общество
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870675070_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4e3900a83671a65dcc4b4de7284452b5.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют прогремел в Москве в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. Фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 16 площадках в разных частях города. Праздничный салют начался в 22.00, залпы украшали небо столицы порядка 10 минут. Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
https://ria.ru/20230509/parad-1870600746.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870675070_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b15ee02cc3cb918bdd1817a24e6862ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, день победы — 2023
Москва, Общество, День Победы — 2023
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют прогремел в Москве в День Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 16 площадках в разных частях города.
Праздничный салют начался в 22.00, залпы украшали небо столицы порядка 10 минут.
Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы