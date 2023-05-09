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В Москве прогремел салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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22:41 09.05.2023 (обновлено: 22:45 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/salyut-1870674724.html
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы
Праздничный салют прогремел в Москве в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:41
2023-05-09T22:45
москва
общество
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют прогремел в Москве в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. Фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 16 площадках в разных частях города. Праздничный салют начался в 22.00, залпы украшали небо столицы порядка 10 минут. Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
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москва, общество, день победы — 2023
Москва, Общество, День Победы — 2023
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСалют в честь Дня Победы в Москве
Салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Салют в честь Дня Победы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют прогремел в Москве в День Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 16 площадках в разных частях города.
Праздничный салют начался в 22.00, залпы украшали небо столицы порядка 10 минут.
Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
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