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Салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00
Салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00 - РИА Новости, 09.05.2023
Салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22.00, небо столицы украсят свыше 12 тысяч фейерверков, сообщили журналистам в пресс-службе Западного... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:54
2023-05-09T11:54
2023-05-09T11:55
общество
москва
западный военный округ (зво)
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22.00, небо столицы украсят свыше 12 тысяч фейерверков, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа. "Салют начнется в 22.00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Отмечается, что звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. "Одним из самых ярких моментов станет салют в цвет государственного флага страны", - добавили в пресс-службе ЗВО.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, западный военный округ (зво), день победы
Общество, Москва, Западный военный округ (ЗВО), День Победы
Салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00
Салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00, пройдет в 16 точках
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22.00, небо столицы украсят свыше 12 тысяч фейерверков, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.
"Салют начнется в 22.00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
Отмечается, что звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
"Одним из самых ярких моментов станет салют в цвет государственного флага страны", - добавили в пресс-службе ЗВО
.
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