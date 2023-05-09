https://ria.ru/20230509/salyut-1870598890.html

Салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00

Салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00 - РИА Новости, 09.05.2023

Салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22.00, небо столицы украсят свыше 12 тысяч фейерверков, сообщили журналистам в пресс-службе Западного... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:54

2023-05-09T11:54

2023-05-09T11:55

общество

москва

западный военный округ (зво)

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22.00, небо столицы украсят свыше 12 тысяч фейерверков, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа. "Салют начнется в 22.00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Отмечается, что звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. "Одним из самых ярких моментов станет салют в цвет государственного флага страны", - добавили в пресс-службе ЗВО.

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, западный военный округ (зво), день победы