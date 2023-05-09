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Для России нет недружественных народов, заявил Рябков - РИА Новости, 09.05.2023
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12:55 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/ryabkov-1870610668.html
Для России нет недружественных народов, заявил Рябков
Для России нет недружественных народов, заявил Рябков - РИА Новости, 09.05.2023
Для России нет недружественных народов, заявил Рябков
Для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:55
2023-05-09T12:55
россия
сергей рябков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы, заявил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке". "У нас нет недружественных народов. Это большая разница, в этом смысл сигнала президента, как мы его поняли. Это главное, что отличает нашу линию в текущей геополитической ситуации острой конфронтации от линии наших западных противников", - сказал он журналистам. Как отметил Рябков, российский президент подчеркнул, "что для нас нет недружественных народов". "Но, безусловно, есть недружественные правительства", - указал он.
https://ria.ru/20230504/otnosheniya-1869795762.html
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россия, сергей рябков, владимир путин, политика
Россия, Сергей Рябков, Владимир Путин, Политика
Для России нет недружественных народов, заявил Рябков

Рябков: для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы, заявил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке".
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"У нас нет недружественных народов. Это большая разница, в этом смысл сигнала президента, как мы его поняли. Это главное, что отличает нашу линию в текущей геополитической ситуации острой конфронтации от линии наших западных противников", - сказал он журналистам.
«
"Они поглощены тотально русофобией, и попытки представить любого владельца паспорта гражданина России противником - это альфа и омега той информационной кампании, которая уже многие годы ведется на Западе и особенно активно, возмутительно с точки зрения приемов, которые используются после начала специальной военной операции", - подчеркнул дипломат.
Как отметил Рябков, российский президент подчеркнул, "что для нас нет недружественных народов".
"Но, безусловно, есть недружественные правительства", - указал он.
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