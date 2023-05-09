https://ria.ru/20230509/ryabkov-1870610668.html

Для России нет недружественных народов, заявил Рябков

Для России нет недружественных народов, заявил Рябков - РИА Новости, 09.05.2023

Для России нет недружественных народов, заявил Рябков

Для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:55

2023-05-09T12:55

2023-05-09T12:55

россия

сергей рябков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы, заявил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке". "У нас нет недружественных народов. Это большая разница, в этом смысл сигнала президента, как мы его поняли. Это главное, что отличает нашу линию в текущей геополитической ситуации острой конфронтации от линии наших западных противников", - сказал он журналистам. Как отметил Рябков, российский президент подчеркнул, "что для нас нет недружественных народов". "Но, безусловно, есть недружественные правительства", - указал он.

https://ria.ru/20230504/otnosheniya-1869795762.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей рябков, владимир путин, политика