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Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево

Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 09.05.2023

Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево

Самолет Москва - Стамбул вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:40

2023-05-09T17:40

2023-05-09T17:40

туризм

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самолет Москва - Стамбул вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). "Рейс Москва - Стамбул SU5537 вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сказал представитель компании. Он уточнил, что принято решение о выполнении данного рейса на резервном воздушном судне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, самолет авиакомпании "Россия" сел в аэропорту "Шереметьево" из-за неисправности автоматики автопилота. По его данным, неисправность произошла у самолета авиакомпании "Россия" Boeing-737, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Стамбул. "Была неисправность автоматики автопилота. В 16.59 самолет штатно сел в Шереметьево", - сказал представитель экстренных служб.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, стамбул, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, новости - туризм