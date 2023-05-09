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Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 09.05.2023
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Туризм
 
17:40 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/reys-1870648536.html
Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево
Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 09.05.2023
Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево
Самолет Москва - Стамбул вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:40
2023-05-09T17:40
туризм
происшествия
москва
стамбул
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
новости - туризм
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самолет Москва - Стамбул вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). "Рейс Москва - Стамбул SU5537 вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сказал представитель компании. Он уточнил, что принято решение о выполнении данного рейса на резервном воздушном судне. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, самолет авиакомпании "Россия" сел в аэропорту "Шереметьево" из-за неисправности автоматики автопилота. По его данным, неисправность произошла у самолета авиакомпании "Россия" Boeing-737, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Стамбул. "Была неисправность автоматики автопилота. В 16.59 самолет штатно сел в Шереметьево", - сказал представитель экстренных служб.
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происшествия, москва, стамбул, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Москва, Стамбул, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Новости - Туризм
Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево

Самолет рейса Москва — Стамбул вернулся в Шереметьево по технической причине

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самолет Москва - Стамбул вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").
"Рейс Москва - Стамбул SU5537 вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сказал представитель компании.
Он уточнил, что принято решение о выполнении данного рейса на резервном воздушном судне.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, самолет авиакомпании "Россия" сел в аэропорту "Шереметьево" из-за неисправности автоматики автопилота.
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По его данным, неисправность произошла у самолета авиакомпании "Россия" Boeing-737, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Стамбул.
"Была неисправность автоматики автопилота. В 16.59 самолет штатно сел в Шереметьево", - сказал представитель экстренных служб.
 
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