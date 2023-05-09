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В ДНР будут судить украинских военных за расстрел гражданских в Мариуполе
В ДНР будут судить украинских военных за расстрел гражданских в Мариуполе - РИА Новости, 09.05.2023
В ДНР будут судить украинских военных за расстрел гражданских в Мариуполе
Двоих украинских военнослужащих будут судить в ДНР за расстрел мирных граждан в Мариуполе в марте 2022 года, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T20:49
2023-05-09T20:49
2023-05-09T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Двоих украинских военнослужащих будут судить в ДНР за расстрел мирных граждан в Мариуполе в марте 2022 года, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины (запрещенный в России националистический полк "Азов"*) Ивана Бочкарева и Дмитрия Канупера. Они обвиняются в совершении преступлений... "жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", ... "убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что Бочкарев и Канупер в марте 2022 году, исполняя заведомо преступные приказы командиров ВСУ и иных украинских вооруженных формирований, расстреляли в Мариуполе автомобиль с двумя мирными жителями. Находившиеся в автомобиле мужчины скончались на месте. После обвиняемые расстреляли еще двоих мирных жителей. Один из мужчин скончался на месте, другому удалось спрятаться в безопасном месте.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР будут судить украинских военных за расстрел гражданских в Мариуполе
В ДНР будут судить двоих украинских военных за расстрел мирных жителей в Мариуполе