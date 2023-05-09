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Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине - РИА Новости, 10.05.2023
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17:58 09.05.2023 (обновлено: 00:56 10.05.2023)
https://ria.ru/20230509/rakety-1870651048.html
Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине
Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине - РИА Новости, 10.05.2023
Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине
Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные ВСУ в рамках военной помощи. Об этом... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-09T17:58
2023-05-10T00:56
политика
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные ВСУ в рамках военной помощи. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.По информации газеты, реактивные артиллерийские установки, широко используемые украинскими военными, в последнее время становятся "все менее эффективными" с точки зрения точности.В публикации также отмечается, что в полномасштабной войне HIMARS и аналогичные средства станут намного уязвимее, поскольку при таком сценарии удары будут нанесены в первую очередь по американским спутникам, координирующим пуски. Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО в ограниченном военном конфликте на Украине, несмотря на шаги по дальнейшему расширению своих противоспутниковых боевых возможностей, резюмировали колумнисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине

Military Watch Magazine: в США не понимают, как ВС РФ подавляют РСЗО HIMARS на Украине

© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные ВСУ в рамках военной помощи. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
По информации газеты, реактивные артиллерийские установки, широко используемые украинскими военными, в последнее время становятся "все менее эффективными" с точки зрения точности.
«

"Российские средства ПВО стали все чаще сбивать их. При этом остается непонятным, как российские Вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем", — задаются вопросом авторы статьи.

В публикации также отмечается, что в полномасштабной войне HIMARS и аналогичные средства станут намного уязвимее, поскольку при таком сценарии удары будут нанесены в первую очередь по американским спутникам, координирующим пуски. Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО в ограниченном военном конфликте на Украине, несмотря на шаги по дальнейшему расширению своих противоспутниковых боевых возможностей, резюмировали колумнисты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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