Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине
Military Watch Magazine: в США не понимают, как ВС РФ подавляют РСЗО HIMARS на Украине
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные ВСУ в рамках военной помощи. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
По информации газеты, реактивные артиллерийские установки, широко используемые украинскими военными, в последнее время становятся "все менее эффективными" с точки зрения точности.
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"Российские средства ПВО стали все чаще сбивать их. При этом остается непонятным, как российские Вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем", — задаются вопросом авторы статьи.
В публикации также отмечается, что в полномасштабной войне HIMARS и аналогичные средства станут намного уязвимее, поскольку при таком сценарии удары будут нанесены в первую очередь по американским спутникам, координирующим пуски. Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО в ограниченном военном конфликте на Украине, несмотря на шаги по дальнейшему расширению своих противоспутниковых боевых возможностей, резюмировали колумнисты.
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