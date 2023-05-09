https://ria.ru/20230509/rakety-1870651048.html

Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине

Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине - РИА Новости, 10.05.2023

Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине

Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные ВСУ в рамках военной помощи. Об этом... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-09T17:58

2023-05-09T17:58

2023-05-10T00:56

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные ВСУ в рамках военной помощи. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.По информации газеты, реактивные артиллерийские установки, широко используемые украинскими военными, в последнее время становятся "все менее эффективными" с точки зрения точности.В публикации также отмечается, что в полномасштабной войне HIMARS и аналогичные средства станут намного уязвимее, поскольку при таком сценарии удары будут нанесены в первую очередь по американским спутникам, координирующим пуски. Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО в ограниченном военном конфликте на Украине, несмотря на шаги по дальнейшему расширению своих противоспутниковых боевых возможностей, резюмировали колумнисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, нато