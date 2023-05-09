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Британия может отправить Украине ракеты большой дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/rakety-1870546002.html
Британия может отправить Украине ракеты большой дальности, пишут СМИ
Британия может отправить Украине ракеты большой дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023
Британия может отправить Украине ракеты большой дальности, пишут СМИ
Американская газета Washington Post пишет со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU), что Великобритания, по всей... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:16
2023-05-09T05:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU), что Великобритания, по всей видимости, готовится к отправке Украине ракет большой дальности. IFU управляется министерством обороны Британии, в нем также участвуют страны Северной Европы. "В уведомлении о закупках, размещенном Международным фондом поддержки Украины 2 мая..., минобороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль. Уведомление требовало ответа в течение трех дней", - говорится в сообщении газеты. По данным Washington Post, британский чиновник сообщил, что окончательного решения принято не было, при этом он отказался подтвердить тип, сроки или количество рассматриваемого вооружения. Согласно изданию, запрошенные характеристики и возможности близко соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow. Также издание сообщает со ссылкой на просочившиеся в сеть документы Пентагона, что ранее разведка США подтвердила планы Британии направить Украине неустановленное количество ракет Storm Shadow вместе с британскими служащими для помощи в наведении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230507/vsu-1870353208.html
https://ria.ru/20230509/postavki-1870545321.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Британия может отправить Украине ракеты большой дальности, пишут СМИ

WP: Британия, возможно, готовится отправить Украине ракеты большой дальности

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU), что Великобритания, по всей видимости, готовится к отправке Украине ракет большой дальности.
IFU управляется министерством обороны Британии, в нем также участвуют страны Северной Европы.
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"В уведомлении о закупках, размещенном Международным фондом поддержки Украины 2 мая..., минобороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль. Уведомление требовало ответа в течение трех дней", - говорится в сообщении газеты.
По данным Washington Post, британский чиновник сообщил, что окончательного решения принято не было, при этом он отказался подтвердить тип, сроки или количество рассматриваемого вооружения. Согласно изданию, запрошенные характеристики и возможности близко соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.
Также издание сообщает со ссылкой на просочившиеся в сеть документы Пентагона, что ранее разведка США подтвердила планы Британии направить Украине неустановленное количество ракет Storm Shadow вместе с британскими служащими для помощи в наведении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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