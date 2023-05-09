https://ria.ru/20230509/putin-1870577122.html

Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин

Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023

Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин

Западные страны провоцируют конфликты и перевороты, уничтожают традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, по сути - систему грабежа и... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:20

2023-05-09T10:20

2023-05-09T10:37

в мире

владимир путин

день победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Западные страны провоцируют конфликты и перевороты, уничтожают традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, по сути - систему грабежа и насилия, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком", - сказал Путин на Параде Победы.И все это, по его словам, для того, "чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути - систему грабежа, насилия и подавления"."Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - сказал Путин на Параде Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/putin-1870575804.html

https://ria.ru/20230509/tsivilizatsiya-1870575566.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, день победы, день победы — 2023