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Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023
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10:20 09.05.2023 (обновлено: 10:37 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/putin-1870577122.html
Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин
Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023
Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин
Западные страны провоцируют конфликты и перевороты, уничтожают традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, по сути - систему грабежа и... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:20
2023-05-09T10:37
в мире
владимир путин
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день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Западные страны провоцируют конфликты и перевороты, уничтожают традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, по сути - систему грабежа и насилия, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком", - сказал Путин на Параде Победы.И все это, по его словам, для того, "чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути - систему грабежа, насилия и подавления"."Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - сказал Путин на Параде Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230509/putin-1870575804.html
https://ria.ru/20230509/tsivilizatsiya-1870575566.html
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в мире, владимир путин, день победы, день победы — 2023
В мире, Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2023
Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин

Путин: Запад провоцирует конфликты и перевороты, чтобы диктовать свои правила

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Западные страны провоцируют конфликты и перевороты, уничтожают традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, по сути - систему грабежа и насилия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком", - сказал Путин на Параде Победы.
Выступление Владимира Путина на Параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Против России развязана война, заявил Путин
Вчера, 10:17
И все это, по его словам, для того, "чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути - систему грабежа, насилия и подавления".
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"Похоже, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы", - подчеркнул президент России.
"Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - сказал Путин на Параде Победы.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
Выступление Владимира Путина на Параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Цивилизация находится на переломном рубеже, заявил Путин
Вчера, 10:16
 
В миреВладимир ПутинДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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