https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

"Против России вновь развязана война". Путин выступил с речью на параде

"Против России вновь развязана война". Путин выступил с речью на параде - РИА Новости, 09.05.2023

"Против России вновь развязана война". Путин выступил с речью на параде

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:26

2023-05-09T10:26

2023-05-09T12:48

владимир путин

день победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Путин подчеркнул, что участники войны ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма, прославив и обессмертив свое имя."Против России вновь развязана настоящая война"Президент указал, что сейчас цивилизация находится на переломном рубеже. Путин отметил, что Москва хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным и для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Он подчеркнул, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна. Но западные элиты твердят о своей исключительности, стравливают людей и провоцируют кровавые конфликты, сеют ненависть, русофобию и агрессивный национализм, уничтожают семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком."Они забыли, кто разгромил чудовищное тотальное зло"Путин отметил, что оппоненты России не извлекли уроков из событий середины прошлого века.Путин напомнил, что в некоторых западных странах разрушают памятники советским воинам и создают культ нацизма.По словам главы государства, такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения — "это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира".Президент указал, что именно такая политика Запада привела к конфликту на Украине."Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов", — сказал Путин."Все народы СССР внесли свой вклад в общую Победу"Президент подчеркнул, что в России отдают должное участникам Сопротивления, бойцам союзнических армий США, Великобритании и других государств, помнят и чтут подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом."Убежден: опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой — это наше бесценное наследие. Прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов", — указал Путин.При этом глава государства отметил, что приезд лидеров стран СНГ на парад Победы в Москву показывает их благодарное отношение к подвигу предков, которые вместе сражались и победили фашизм.Затем Путин объявил минуту молчания."Мы верны заветам предков"Глава государства напомнил, что "битвы решающие для судеб нашей родины" всегда становились священными для жителей России.Он отметил, что сегодня от защищающих родину бойцов зависит будущее государственности и народа России, на них держится безопасность страны."Вы с честью исполняете свой ратный долг — сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас", — подчеркнул глава государства.Путин отдельно поприветствовал присутствующих на параде участников спецоперации, а также тех, кто прямо сейчас находится на боевом посту, сражается за Россию на ратном поле.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Владимира Путина на Параде Победы Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. 2023-05-09T10:26 true PT9M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, день победы, день победы — 2023