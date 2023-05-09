https://ria.ru/20230509/putin-1870553851.html

Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая

Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2023

Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает во... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T07:58

2023-05-09T07:58

2023-05-09T08:17

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день победы — 2023

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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В наших сердцах будет вечно жить светлая память о тех, кто своим мужеством на фронте, самоотверженным трудом в тылу сокрушил нацистских захватчиков и спас человечество от "коричневой чумы", - приводит издание послание российского лидера. Он выразил уверенность, что "добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном". "Прошу Вас передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в вашей стране, самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", - цитирует газета обращенные к Бердымухамедову слова Путина.

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870446844.html

https://ria.ru/20230509/kosmonavty-1870537376.html

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Дарья Буймова

в мире, туркмения, россия, сердар бердымухамедов , владимир путин, день победы, день победы — 2023