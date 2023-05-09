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Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2023
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07:58 09.05.2023 (обновлено: 08:17 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/putin-1870553851.html
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2023
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает во... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T07:58
2023-05-09T08:17
в мире
туркмения
россия
сердар бердымухамедов
владимир путин
день победы
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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В наших сердцах будет вечно жить светлая память о тех, кто своим мужеством на фронте, самоотверженным трудом в тылу сокрушил нацистских захватчиков и спас человечество от "коричневой чумы", - приводит издание послание российского лидера. Он выразил уверенность, что "добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном". "Прошу Вас передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в вашей стране, самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", - цитирует газета обращенные к Бердымухамедову слова Путина.
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870446844.html
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в мире, туркмения, россия, сердар бердымухамедов , владимир путин, день победы, день победы — 2023
В мире, Туркмения, Россия, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2023
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая

Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая и попросил передать поздравления ветеранам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"В наших сердцах будет вечно жить светлая память о тех, кто своим мужеством на фронте, самоотверженным трудом в тылу сокрушил нацистских захватчиков и спас человечество от "коричневой чумы", - приводит издание послание российского лидера.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы
8 мая, 12:12
Он выразил уверенность, что "добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном".
"Прошу Вас передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в вашей стране, самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", - цитирует газета обращенные к Бердымухамедову слова Путина.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Вчера, 00:15
 
В миреТуркменияРоссияСердар БердымухамедовВладимир ПутинДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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