https://ria.ru/20230509/putin-1870553851.html
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2023
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает во... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T07:58
2023-05-09T07:58
2023-05-09T08:17
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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В наших сердцах будет вечно жить светлая память о тех, кто своим мужеством на фронте, самоотверженным трудом в тылу сокрушил нацистских захватчиков и спас человечество от "коричневой чумы", - приводит издание послание российского лидера. Он выразил уверенность, что "добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном". "Прошу Вас передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в вашей стране, самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", - цитирует газета обращенные к Бердымухамедову слова Путина.
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870446844.html
https://ria.ru/20230509/kosmonavty-1870537376.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, россия, сердар бердымухамедов , владимир путин, день победы, день победы — 2023
В мире, Туркмения, Россия, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2023
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая и попросил передать поздравления ветеранам
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"
.
"В наших сердцах будет вечно жить светлая память о тех, кто своим мужеством на фронте, самоотверженным трудом в тылу сокрушил нацистских захватчиков и спас человечество от "коричневой чумы", - приводит издание послание российского лидера.
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы
Он выразил уверенность, что "добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном".
"Прошу Вас передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в вашей стране, самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", - цитирует газета обращенные к Бердымухамедову слова Путина.
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы