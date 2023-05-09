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Москва заявит Варшаве протест из-за ситуации с российскими дипломатами - РИА Новости, 09.05.2023
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18:44 09.05.2023 (обновлено: 20:46 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/protest-1870654146.html
Москва заявит Варшаве протест из-за ситуации с российскими дипломатами
Москва заявит Варшаве протест из-за ситуации с российскими дипломатами - РИА Новости, 09.05.2023
Москва заявит Варшаве протест из-за ситуации с российскими дипломатами
Москва выразит протест Варшаве из-за провокации в отношении ее дипломатов, заявило Министерство иностранных дел. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T18:44
2023-05-09T20:46
в мире
россия
польша
сергей андреев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Москва выразит протест Варшаве из-за провокации в отношении ее дипломатов, заявило Министерство иностранных дел."МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям "протестующих". Польской стороне будет заявлен решительный протест", — подчеркнули в ведомстве.В МИД подчеркнули, что считают этот инцидент очередным проявлением недружественного отношения со стороны Варшавы. Прежде всего речь идет об оскорблении памяти более чем 600 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Польши от германской оккупации. Также в ведомстве отметили, что Варшава не выполняет обязательства по пресечению подобных провокаций.В министерстве добавили, что случившееся демонстрирует "двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы". Там подчеркнули, что подобные действия не останутся без должной реакции Москвы.Ранее сегодня толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал, чтобы возложить цветы по случаю Дня Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.
https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html
https://ria.ru/20230508/polsha-1870441774.html
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в мире, россия, польша, сергей андреев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Польша, Сергей Андреев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Москва заявит Варшаве протест из-за ситуации с российскими дипломатами

МИД: Москва заявит Варшаве протест из-за действий в отношении российских дипломатов 9 мая

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Стоп-кадр видео
Посол Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Посол Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Москва выразит протест Варшаве из-за провокации в отношении ее дипломатов, заявило Министерство иностранных дел.
"МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям "протестующих". Польской стороне будет заявлен решительный протест", — подчеркнули в ведомстве.
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В МИД подчеркнули, что считают этот инцидент очередным проявлением недружественного отношения со стороны Варшавы. Прежде всего речь идет об оскорблении памяти более чем 600 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Польши от германской оккупации. Также в ведомстве отметили, что Варшава не выполняет обязательства по пресечению подобных провокаций.
В министерстве добавили, что случившееся демонстрирует "двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы". Там подчеркнули, что подобные действия не останутся без должной реакции Москвы.
Ранее сегодня толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал, чтобы возложить цветы по случаю Дня Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.
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