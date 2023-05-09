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Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы - РИА Новости, 09.05.2023
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14:46 09.05.2023 (обновлено: 14:47 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html
Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы
Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы - РИА Новости, 09.05.2023
Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео с Захаром Прилепиным из больничной палаты, где раненый писатель заявил, что "все зло будет... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:46
2023-05-09T14:47
нижегородская область
захар прилепин
глеб никитин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео с Захаром Прилепиным из больничной палаты, где раненый писатель заявил, что "все зло будет поругано, будем побеждать". Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ. "Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду", - написал Никитин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что "вместе с Захаром Прилепиным решили всех поздравить со святым праздником – 9 мая" и пожелал всем "только Победы". "Дороги друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку, будем побеждать. Побеждали и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено, нас никакие преграды не пугают. За Победу", - сказал Прилепин, обращаясь к зрителям.
https://ria.ru/20230507/prilepin-1870259024.html
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нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина, общество
Нижегородская область, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Общество
Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы

Нижегородский губернатор Никитин разместил видео с Прилепиным из больничной палаты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео с Захаром Прилепиным из больничной палаты, где раненый писатель заявил, что "все зло будет поругано, будем побеждать".
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
"Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду", - написал Никитин в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что "вместе с Захаром Прилепиным решили всех поздравить со святым праздником – 9 мая" и пожелал всем "только Победы".
"Дороги друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку, будем побеждать. Побеждали и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено, нас никакие преграды не пугают. За Победу", - сказал Прилепин, обращаясь к зрителям.
Допрос Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Прилепина.
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Нижегородская областьЗахар ПрилепинГлеб НикитинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Подрыв автомобиля Захара ПрилепинаОбщество
 
 
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