https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html

Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы

Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы - РИА Новости, 09.05.2023

Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео с Захаром Прилепиным из больничной палаты, где раненый писатель заявил, что "все зло будет... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:46

2023-05-09T14:46

2023-05-09T14:47

нижегородская область

захар прилепин

глеб никитин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

подрыв автомобиля захара прилепина

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео с Захаром Прилепиным из больничной палаты, где раненый писатель заявил, что "все зло будет поругано, будем побеждать". Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ. "Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду", - написал Никитин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что "вместе с Захаром Прилепиным решили всех поздравить со святым праздником – 9 мая" и пожелал всем "только Победы". "Дороги друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку, будем побеждать. Побеждали и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено, нас никакие преграды не пугают. За Победу", - сказал Прилепин, обращаясь к зрителям.

https://ria.ru/20230507/prilepin-1870259024.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина, общество