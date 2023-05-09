https://ria.ru/20230509/prazdnovanie-1870679303.html

Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями

Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями - РИА Новости, 09.05.2023

Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями

Кипр отпраздновал День Победы, это был поистине международный праздник, объединивший людей разных диаспор, сообщили РИА Новости в Координационном совете... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T23:49

2023-05-09T23:49

2023-05-09T23:49

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россия

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день победы

день победы — 2023

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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Кипр отпраздновал День Победы, это был поистине международный праздник, объединивший людей разных диаспор, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников на Кипре. "По всем крупным городам Кипра прошел автопробег. Более 100 автомашин и мотоциклов из Пафоса, Лимасола, Никосии и Ларнаки провезли знамена Победы, России, Кипра, Белоруссии, Греции, Молдавии и других стран, воевавших с фашизмом во Второй мировой войне плечом к плечу", - сообщили в КСРС. "В Лимассоле состоялось шествие "Бессмертного полка", в котором прошло более трех тысяч человек. Участники пронесли 53-метровый флаг России, 30-метровую Георгиевскую ленту и 30-метровое Знамя Победы, специально приготовленные российскими соотечественниками к этому празднику", - добавили в совете. Позже на набережной Молос состоялся митинг, прозвучали слова поддержки России от российских соотечественников, киприотов. На полях мероприятия раздавали значки, георгиевские ленточки, военные пилотки, была развернута полевая кухня. Каждый участник мог отведать солдатской каши и 50 граммов фронтовых, приготовленных в дар участникам от кипрских кафе. Прозвучали песни военных лет в исполнении кипрских самодеятельных коллективов. Завершилась праздничная программа грандиозным салютом. В шествии "Бессмертного полка" приняли участие сотрудники посольства России на Кипре. Всего в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие более 7 тысяч человек, сообщили в КСРС. Мероприятия по празднованию Дня Победы были организованы Координационным советом российских соотечественников Кипра при поддержке Российского центра науки и культуры.

https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html

https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кипр, россия, пафос, день победы, день победы — 2023