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Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями - РИА Новости, 09.05.2023
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23:49 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/prazdnovanie-1870679303.html
Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями
Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями - РИА Новости, 09.05.2023
Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями
Кипр отпраздновал День Победы, это был поистине международный праздник, объединивший людей разных диаспор, сообщили РИА Новости в Координационном совете... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T23:49
2023-05-09T23:49
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Кипр отпраздновал День Победы, это был поистине международный праздник, объединивший людей разных диаспор, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников на Кипре. "По всем крупным городам Кипра прошел автопробег. Более 100 автомашин и мотоциклов из Пафоса, Лимасола, Никосии и Ларнаки провезли знамена Победы, России, Кипра, Белоруссии, Греции, Молдавии и других стран, воевавших с фашизмом во Второй мировой войне плечом к плечу", - сообщили в КСРС. "В Лимассоле состоялось шествие "Бессмертного полка", в котором прошло более трех тысяч человек. Участники пронесли 53-метровый флаг России, 30-метровую Георгиевскую ленту и 30-метровое Знамя Победы, специально приготовленные российскими соотечественниками к этому празднику", - добавили в совете. Позже на набережной Молос состоялся митинг, прозвучали слова поддержки России от российских соотечественников, киприотов. На полях мероприятия раздавали значки, георгиевские ленточки, военные пилотки, была развернута полевая кухня. Каждый участник мог отведать солдатской каши и 50 граммов фронтовых, приготовленных в дар участникам от кипрских кафе. Прозвучали песни военных лет в исполнении кипрских самодеятельных коллективов. Завершилась праздничная программа грандиозным салютом. В шествии "Бессмертного полка" приняли участие сотрудники посольства России на Кипре. Всего в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие более 7 тысяч человек, сообщили в КСРС. Мероприятия по празднованию Дня Победы были организованы Координационным советом российских соотечественников Кипра при поддержке Российского центра науки и культуры.
https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html
https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html
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в мире, кипр, россия, пафос, день победы, день победы — 2023
В мире, Кипр, Россия, Пафос, День Победы, День Победы — 2023
Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями

На Кипре в День Победы прошел автопробег и шествие "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГород Протарас на Кипре
Город Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Город Протарас на Кипре. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Кипр отпраздновал День Победы, это был поистине международный праздник, объединивший людей разных диаспор, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников на Кипре.
"По всем крупным городам Кипра прошел автопробег. Более 100 автомашин и мотоциклов из Пафоса, Лимасола, Никосии и Ларнаки провезли знамена Победы, России, Кипра, Белоруссии, Греции, Молдавии и других стран, воевавших с фашизмом во Второй мировой войне плечом к плечу", - сообщили в КСРС.
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"В Лимассоле состоялось шествие "Бессмертного полка", в котором прошло более трех тысяч человек. Участники пронесли 53-метровый флаг России, 30-метровую Георгиевскую ленту и 30-метровое Знамя Победы, специально приготовленные российскими соотечественниками к этому празднику", - добавили в совете.
Позже на набережной Молос состоялся митинг, прозвучали слова поддержки России от российских соотечественников, киприотов. На полях мероприятия раздавали значки, георгиевские ленточки, военные пилотки, была развернута полевая кухня. Каждый участник мог отведать солдатской каши и 50 граммов фронтовых, приготовленных в дар участникам от кипрских кафе. Прозвучали песни военных лет в исполнении кипрских самодеятельных коллективов. Завершилась праздничная программа грандиозным салютом.
В шествии "Бессмертного полка" приняли участие сотрудники посольства России на Кипре.
Всего в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие более 7 тысяч человек, сообщили в КСРС.
Мероприятия по празднованию Дня Победы были организованы Координационным советом российских соотечественников Кипра при поддержке Российского центра науки и культуры.
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