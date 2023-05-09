https://ria.ru/20230509/prazdnik-1870558121.html

В Румынии планируют перенести празднование Дня Победы на 8 мая

В Румынии планируют перенести празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 09.05.2023

В Румынии планируют перенести празднование Дня Победы на 8 мая

Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что "вместе с трансатлантическими партнерами" намерен добиться признания 8 мая в стране официальной датой празднования... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:39

2023-05-09T08:39

2023-05-09T08:39

в мире

германия

румыния

европа

день победы

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что "вместе с трансатлантическими партнерами" намерен добиться признания 8 мая в стране официальной датой празднования капитуляции нацистской Германии. "Поражение нацистской Германии, официально капитулировавшей перед освободительными силами Запада 8 мая 1945 года, означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент. Чтобы восстановить истинную символику капитуляции нацистской Германии, я вместе с нашими трансатлантическими партнерами инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии", - написал Чукэ на своей странице в Facebook*. Он уверен, что его инициатива позволит отдать "дань уважения всем румынам, которые боролись за освобождение страны и Восточной Европы от нацистского ига".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html

германия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, румыния, европа, день победы