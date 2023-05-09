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В Румынии планируют перенести празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 09.05.2023
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08:39 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/prazdnik-1870558121.html
В Румынии планируют перенести празднование Дня Победы на 8 мая
В Румынии планируют перенести празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 09.05.2023
В Румынии планируют перенести празднование Дня Победы на 8 мая
Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что "вместе с трансатлантическими партнерами" намерен добиться признания 8 мая в стране официальной датой празднования... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:39
2023-05-09T08:39
в мире
германия
румыния
европа
день победы
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что "вместе с трансатлантическими партнерами" намерен добиться признания 8 мая в стране официальной датой празднования капитуляции нацистской Германии. "Поражение нацистской Германии, официально капитулировавшей перед освободительными силами Запада 8 мая 1945 года, означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент. Чтобы восстановить истинную символику капитуляции нацистской Германии, я вместе с нашими трансатлантическими партнерами инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии", - написал Чукэ на своей странице в Facebook*. Он уверен, что его инициатива позволит отдать "дань уважения всем румынам, которые боролись за освобождение страны и Восточной Европы от нацистского ига".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, германия, румыния, европа, день победы
В мире, Германия, Румыния, Европа, День Победы
В Румынии планируют перенести празднование Дня Победы на 8 мая

Премьер Румынии Чукэ инициирует перенос празднования Дня Победы на 8 мая

© iStock.com / Nanci SantosДворец Парламента в Бухаресте
Дворец Парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© iStock.com / Nanci Santos
Дворец Парламента в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что "вместе с трансатлантическими партнерами" намерен добиться признания 8 мая в стране официальной датой празднования капитуляции нацистской Германии.
"Поражение нацистской Германии, официально капитулировавшей перед освободительными силами Запада 8 мая 1945 года, означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент. Чтобы восстановить истинную символику капитуляции нацистской Германии, я вместе с нашими трансатлантическими партнерами инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии", - написал Чукэ на своей странице в Facebook*.
Он уверен, что его инициатива позволит отдать "дань уважения всем румынам, которые боролись за освобождение страны и Восточной Европы от нацистского ига".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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