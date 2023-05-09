https://ria.ru/20230509/praga-1870613603.html
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге - РИА Новости, 09.05.2023
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге
Посол РФ в Праге Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили 9 мая на Ольшанском кладбище цветы на мемориале красноармейцев, погибших в 1945... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:21
2023-05-09T13:21
2023-05-09T14:05
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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили 9 мая на Ольшанском кладбище цветы на мемориале красноармейцев, погибших в 1945 году при освобождении Чехословакии от немецких нацистов, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства РФ Николай Брякин. "Утром 9 мая посол России в Чехии Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили цветы на мемориале красноармейцев, погибших при освобождении в 1945 году Чехословакии от немецких оккупантов. Мемориал находится на Ольшанском кладбище в центральной части Праги. При освобождении Чехословакии от немецких нацистов погибло более 140 тысяч красноармейцев", - сказал Брякин.
https://ria.ru/20230509/serbiya-1870607906.html
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РИА Новости
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в мире, прага, россия, чехословакия, александр змеевский, день победы, день победы — 2023
В мире, Прага, Россия, Чехословакия, Александр Змеевский, День Победы, День Победы — 2023
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге
Российские дипломаты почтили память красноармейцев, погибших при освобождении Чехословакии