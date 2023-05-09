Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 09.05.2023 (обновлено: 14:05 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/praga-1870613603.html
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге - РИА Новости, 09.05.2023
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге
Посол РФ в Праге Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили 9 мая на Ольшанском кладбище цветы на мемориале красноармейцев, погибших в 1945... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:21
2023-05-09T14:05
в мире
прага
россия
чехословакия
александр змеевский
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870621116_0:202:1080:810_1920x0_80_0_0_fd14e6c8051d01e494ac37653b74b96f.jpg
ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили 9 мая на Ольшанском кладбище цветы на мемориале красноармейцев, погибших в 1945 году при освобождении Чехословакии от немецких нацистов, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства РФ Николай Брякин. "Утром 9 мая посол России в Чехии Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили цветы на мемориале красноармейцев, погибших при освобождении в 1945 году Чехословакии от немецких оккупантов. Мемориал находится на Ольшанском кладбище в центральной части Праги. При освобождении Чехословакии от немецких нацистов погибло более 140 тысяч красноармейцев", - сказал Брякин.
https://ria.ru/20230509/serbiya-1870607906.html
прага
россия
чехословакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870621116_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_03cde00187e3f90d7f8e1af9a68621c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага, россия, чехословакия, александр змеевский, день победы, день победы — 2023
В мире, Прага, Россия, Чехословакия, Александр Змеевский, День Победы, День Победы — 2023
Российские дипломаты возложили цветы на мемориале в Праге

Российские дипломаты почтили память красноармейцев, погибших при освобождении Чехословакии

© Посольство России в ЧехииСотрудники посольства России в Чехии возложили 9 мая на Ольшанском кладбище цветы на мемориале красноармейцев
Сотрудники посольства России в Чехии возложили 9 мая на Ольшанском кладбище цветы на мемориале красноармейцев
© Посольство России в Чехии
Сотрудники посольства России в Чехии возложили 9 мая на Ольшанском кладбище цветы на мемориале красноармейцев
Читать ria.ru в
ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили 9 мая на Ольшанском кладбище цветы на мемориале красноармейцев, погибших в 1945 году при освобождении Чехословакии от немецких нацистов, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства РФ Николай Брякин.
"Утром 9 мая посол России в Чехии Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили цветы на мемориале красноармейцев, погибших при освобождении в 1945 году Чехословакии от немецких оккупантов. Мемориал находится на Ольшанском кладбище в центральной части Праги. При освобождении Чехословакии от немецких нацистов погибло более 140 тысяч красноармейцев", - сказал Брякин.
Возложение венков к мемориалу Освободителям Белграда - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Послы стран СНГ в Сербии почтили память освободителей Белграда
Вчера, 12:40
 
В миреПрагаРоссияЧехословакияАлександр ЗмеевскийДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала