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Пентагон оценил общий объем военной помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pomosch-1870673532.html
Пентагон оценил общий объем военной помощи Украине
Пентагон оценил общий объем военной помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2023
Пентагон оценил общий объем военной помощи Украине
Общий объем военной помощи США Украине превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации президента страны Джо Байдена, следует из отчетного... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:27
2023-05-09T22:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Общий объем военной помощи США Украине превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации президента страны Джо Байдена, следует из отчетного документа Пентагона. "Всего Соединенные Штаты дали обязательства на более чем 37,6 миллиарда долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - указано в документе, опубликованном во вторник. При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма помощи Киеву со стороны Вашингтона превысила 36,9 миллиарда долларов. Во вторник США объявили о выделении Украине долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. В данный пакет, согласно сообщению ведомства, входят дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции украинской системы ПВО с западными видами вооружений, боеприпасы для противодействия беспилотным аппаратам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний, предоставляющих снимки местности из космоса, а также обучение украинских военных и техническое обслуживание оборудования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230509/pomosch-1870659380.html
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html
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украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон
Пентагон оценил общий объем военной помощи Украине

Пентагон оценил общий объем военной помощи США Украине в более чем 37,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20
152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Общий объем военной помощи США Украине превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации президента страны Джо Байдена, следует из отчетного документа Пентагона.
"Всего Соединенные Штаты дали обязательства на более чем 37,6 миллиарда долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - указано в документе, опубликованном во вторник.
При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма помощи Киеву со стороны Вашингтона превысила 36,9 миллиарда долларов.
Во вторник США объявили о выделении Украине долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.
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В данный пакет, согласно сообщению ведомства, входят дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции украинской системы ПВО с западными видами вооружений, боеприпасы для противодействия беспилотным аппаратам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний, предоставляющих снимки местности из космоса, а также обучение украинских военных и техническое обслуживание оборудования.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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