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В Пентагоне разъяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pomosch-1870669428.html
В Пентагоне разъяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине
В Пентагоне разъяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2023
В Пентагоне разъяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине
Новый пакет помощи США Украине на 1,2 млрд долларов не связан с ближайшими планами Киева, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:33
2023-05-09T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Новый пакет помощи США Украине на 1,2 млрд долларов не связан с ближайшими планами Киева, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Как сказал Райдер на брифинге, новая помощь США не предусматривает немедленного выделения боеприпасов и техники со складов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, министерство обороны сша, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, США, Украина
В Пентагоне разъяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине

Пентагон подчеркнул, что новый пакет помощи Украине не связан с ближайшими планами Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Новый пакет помощи США Украине на 1,2 млрд долларов не связан с ближайшими планами Киева, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Как сказал Райдер на брифинге, новая помощь США не предусматривает немедленного выделения боеприпасов и техники со складов.
«
"Следующий шаг в этом процессе: рассмотреть, какие дополнительные возможности мы профинансируем, чтобы ответить на долгосрочные потребности Украины", - сказал Райдер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Вчера, 21:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАСШАУкраина
 
 
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