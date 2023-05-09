https://ria.ru/20230509/pomosch-1870669428.html

В Пентагоне разъяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине

В Пентагоне разъяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2023

В Пентагоне разъяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине

Новый пакет помощи США Украине на 1,2 млрд долларов не связан с ближайшими планами Киева, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T21:33

2023-05-09T21:33

2023-05-09T21:33

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Новый пакет помощи США Украине на 1,2 млрд долларов не связан с ближайшими планами Киева, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Как сказал Райдер на брифинге, новая помощь США не предусматривает немедленного выделения боеприпасов и техники со складов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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в мире, министерство обороны сша, сша, украина