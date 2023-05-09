https://ria.ru/20230509/pomosch-1870668178.html

Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США

Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США - РИА Новости, 09.05.2023

Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет и помогать Украине, и справляться с собственными проблемами. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T21:13

2023-05-09T21:13

2023-05-09T22:53

в мире

украина

энтони блинкен

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832260604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc7dc0c216cd5723fb2d4c370ea4250b.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет и помогать Украине, и справляться с собственными проблемами. "Мы бежим, я хотел сказать - идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Великобритании. Так он ответил на вопрос, не ослабеет ли поддержка Киева на фоне проблем внутри США - постоянно происходящих случаев массовой стрельбы и многочисленных передозировок опиоидами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, энтони блинкен, нато, сша