Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США
Блинкен заявил, что США смогут помогать Украине, несмотря на собственные проблемы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет и помогать Украине, и справляться с собственными проблемами.
"Мы бежим, я хотел сказать - идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Великобритании. Так он ответил на вопрос, не ослабеет ли поддержка Киева на фоне проблем внутри США - постоянно происходящих случаев массовой стрельбы и многочисленных передозировок опиоидами.
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"Это обязанности, которые у нас есть: разбираться с вызовами дома и с мировыми, понимая связь между ними", - подчеркнул Блинкен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".