Рейтинг@Mail.ru
Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 09.05.2023 (обновлено: 22:53 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pomosch-1870668178.html
Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США
Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США - РИА Новости, 09.05.2023
Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет и помогать Украине, и справляться с собственными проблемами. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:13
2023-05-09T22:53
в мире
украина
энтони блинкен
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832260604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc7dc0c216cd5723fb2d4c370ea4250b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет и помогать Украине, и справляться с собственными проблемами. "Мы бежим, я хотел сказать - идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Великобритании. Так он ответил на вопрос, не ослабеет ли поддержка Киева на фоне проблем внутри США - постоянно происходящих случаев массовой стрельбы и многочисленных передозировок опиоидами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832260604_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6f8ca69988324414d4e0532bb47f403f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, энтони блинкен, нато, сша
В мире, Украина, Энтони Блинкен, НАТО, США
Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине на фоне проблем внутри США

Блинкен заявил, что США смогут помогать Украине, несмотря на собственные проблемы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет и помогать Украине, и справляться с собственными проблемами.
"Мы бежим, я хотел сказать - идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Великобритании. Так он ответил на вопрос, не ослабеет ли поддержка Киева на фоне проблем внутри США - постоянно происходящих случаев массовой стрельбы и многочисленных передозировок опиоидами.
«
"Это обязанности, которые у нас есть: разбираться с вызовами дома и с мировыми, понимая связь между ними", - подчеркнул Блинкен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Экипаж танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине
7 мая, 13:57
 
В миреУкраинаЭнтони БлинкенНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала