США выделят Украине долгосрочную военную помощь на 1,2 миллиарда долларов
Пентагон объявил о выделении Украине долгосрочной военной помощи на 1,2 миллиарда долларов
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
АШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США объявили о выделении Украине долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, сообщило во вторник оборонное ведомство США.
"Сегодня министерство обороны объявляет о новом пакете оборонной помощи в знак поддержки Украины, он в том числе включает возможности для усиления противовоздушной обороны и обеспечивает потребность в боеприпасах", - говорится в сообщении Пентагона. Общая сумма выделяемой помощи, которая рассчитана как на покрытие срочных нужд, так и поддержку украинской армии в долгосрочной перспективе, достигает 1,2 миллиарда долларов.
В данный пакет, согласно сообщению ведомства, входят дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции украинской системы ПВО с западными видами вооружений, боеприпасы для противодействия беспилотным аппаратам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний, предоставляющих снимки местности из космоса, а также обучение украинских военных и техническое обслуживание оборудования.
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"США продолжат взаимодействие с союзниками и партнерами для предоставления Украине возможностей для противодействия как существующей сейчас угрозе, там и в долгосрочной перспективе", - заявили в Пентагоне.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".