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Разориться назло России: Польша не изменяет себе - РИА Новости, 09.05.2023
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08:00 09.05.2023 (обновлено: 15:56 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
Разориться назло России: Польша не изменяет себе
Разориться назло России: Польша не изменяет себе - РИА Новости, 09.05.2023
Разориться назло России: Польша не изменяет себе
В Польше начали проклевываться яркие цветочки многолетней русофобии, в последнее время перешедшей в терминальную стадию. Крупнейшая в стране... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:00
2023-05-09T15:56
цены на нефть
польша
варшава
чехия
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
аналитика
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В Польше начали проклевываться яркие цветочки многолетней русофобии, в последнее время перешедшей в терминальную стадию. Крупнейшая в стране нефтеперерабатывающая компания Orlen с прискорбием сообщает, что из-за запрета прямого импорта российской нефти она несет колоссальные убытки. По словам директора Даниэля Обайтека, компания вынуждена покупать нефть у альтернативных поставщиков, при этом каждый баррель стабильно обходится в среднем на тридцать долларов дороже. С учетом объема закупок и переработки, чтобы обеспечивать национальные потребности, Orlen ежесуточно переплачивает лишних двадцать семь миллионов долларов.По текущему курсу речь идет о незапланированных тратах в два миллиарда рублей. Каждый день.Своих соотечественников, совершенно логично напрягшихся в ожидании роста цен на топливо и, как следствие, на все ключевые группы товаров, господин Обайтек успокаивает: такова цена отказа от поддержки России, нужно потерпеть, дескать, наверху проблему видят, понимают и уже пытаются решить совместно с чешскими коллегами по антироссийскому лагерю. С одной стороны, подобная тенденция не может не радовать всех жителей восточнее Смоленска, с другой — есть ряд странных нестыковок.Начать с того, что ежесуточная потребность Польши в черном золоте по состоянию на конец 2021 года составляла 686 тысяч баррелей в сутки. При собственной мизерной добыче в 53 тысячи несложно подсчитать чистый дефицит, то есть требуемый объем импорта. Нужно также добавить, что польское благосостояние традиционно зиждется на поставках российских же углеводородов. Если говорить конкретно о нефти, то за последние полвека потребление данного вида ресурса выросло втрое. Руководитель Orlen, видимо, начитался сказок, потому как обещание победить зависимость от российских поставок при помощи Чехии очень похоже на сказочку про белого бычка.Любой зарубежный справочник, если поискать в нем структуру энергобаланса Польши, на первой же странице сообщает, что эта страна еще со времен СССР тотально зависима от поставок по магистральным нефтепроводам с востока — и это чистейшая правда. Как известно, главной артерией здесь выступает нефтепровод "Дружба", который со стороны России идет на белорусский город Мозырь и далее в польский Плоцк и порт Гданьска, где осуществлялась перевалка в танкеры. Еще далее труба пересекает границу с Германией, возле города Шведт расходясь на юг к заводу в городе Лойн и на север — к порту Росток.Именно с этой трубой и воюет Варшава, убеждая всех вокруг, что она совсем-совсем прекратила покупку российской нефти.Это утверждение немного расшатывает тот факт, что по результатам 2022 года Польша импортировала 11,7 миллиона метрических тонн российской нефти, и это лишь на миллион меньше, чем годом ранее. Рядовому польскому обывателю, погруженному в круговерть повседневных забот, когда нужно сводить концы с концами в условиях рекордной инфляции (25 процентов в 2022 году) и растущих цен на топливо (плюс 30 евроцентов за последние полгода), преподносят постулат о спасительном импорте из Чехии. Это такая же сказка, как и все предыдущие.В белорусском Мозыре магистраль "Дружбы" раздваивается и, помимо северной части, описанной выше, на юг через Украину уходит второе ответвление. Оно прямиком от украино-белорусской границы идет уже к границе со Словакией, где также дробится на южную (венгерскую) и северную (чешскую) ветки. Именно по второй прокачивается львиная доля сырой нефти, которая, попадая на завод в городе Литвинов, что принадлежит польской Orlen, превращается в бензин, керосин, мазут и прочие продукты переработки. Данный факт не является тайной, но Варшава лишний раз старается не педалировать эту тему, потому как это рушит выстроенную башню антироссийской истерии и вызывает логичные вопросы у собственного электората.На днях в издании Niezalezny Dziennik Polityczny вышла разгромная статья, авторы которой открыто озвучивают нелицеприятную правду: в страну с февраля прошлого года въехали более 11 миллионов украинцев, большинство из которых растворились непонятно где. Хотя понятно: только в Варшаве официально осели 352 тысячи новых жителей с востока, а в городах вроде Вроцлава каждый третий житель украинец. Это стало причиной ураганного роста преступности, связанной с торговлей оружием и наркотиками, причем динамика столь стремительна, что, как пишут авторы, полиция начала скрывать данные статистики и национальность правонарушителей.Если посмотреть на происходящее в Польше отстраненно, то больше всего это напоминает пожар в дурдоме. Варшава покупает в Чехии втихаря и втридорога российскую нефть, отправляет на восток оружие, взамен получая толпы нахлебников с крайне сомнительным бэкграундом и намерениями, цены растут, население звереет.Как говорится, пожелаем всем участникам сил, вдохновения и, главное, не останавливаться на достигнутом.
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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цены на нефть, польша, варшава, чехия, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, аналитика
Цены на нефть, Польша, Варшава, Чехия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия, Аналитика

Разориться назло России: Польша не изменяет себе

© iStock.com / William_PotterНефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© iStock.com / William_Potter
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
В Польше начали проклевываться яркие цветочки многолетней русофобии, в последнее время перешедшей в терминальную стадию. Крупнейшая в стране нефтеперерабатывающая компания Orlen с прискорбием сообщает, что из-за запрета прямого импорта российской нефти она несет колоссальные убытки. По словам директора Даниэля Обайтека, компания вынуждена покупать нефть у альтернативных поставщиков, при этом каждый баррель стабильно обходится в среднем на тридцать долларов дороже. С учетом объема закупок и переработки, чтобы обеспечивать национальные потребности, Orlen ежесуточно переплачивает лишних двадцать семь миллионов долларов.
По текущему курсу речь идет о незапланированных тратах в два миллиарда рублей. Каждый день.
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Русофобия становится все дороже
4 апреля, 08:00
Своих соотечественников, совершенно логично напрягшихся в ожидании роста цен на топливо и, как следствие, на все ключевые группы товаров, господин Обайтек успокаивает: такова цена отказа от поддержки России, нужно потерпеть, дескать, наверху проблему видят, понимают и уже пытаются решить совместно с чешскими коллегами по антироссийскому лагерю. С одной стороны, подобная тенденция не может не радовать всех жителей восточнее Смоленска, с другой — есть ряд странных нестыковок.
Начать с того, что ежесуточная потребность Польши в черном золоте по состоянию на конец 2021 года составляла 686 тысяч баррелей в сутки. При собственной мизерной добыче в 53 тысячи несложно подсчитать чистый дефицит, то есть требуемый объем импорта. Нужно также добавить, что польское благосостояние традиционно зиждется на поставках российских же углеводородов. Если говорить конкретно о нефти, то за последние полвека потребление данного вида ресурса выросло втрое. Руководитель Orlen, видимо, начитался сказок, потому как обещание победить зависимость от российских поставок при помощи Чехии очень похоже на сказочку про белого бычка.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Нефть готовится разочаровать Запад
7 февраля, 08:00
Любой зарубежный справочник, если поискать в нем структуру энергобаланса Польши, на первой же странице сообщает, что эта страна еще со времен СССР тотально зависима от поставок по магистральным нефтепроводам с востока — и это чистейшая правда. Как известно, главной артерией здесь выступает нефтепровод "Дружба", который со стороны России идет на белорусский город Мозырь и далее в польский Плоцк и порт Гданьска, где осуществлялась перевалка в танкеры. Еще далее труба пересекает границу с Германией, возле города Шведт расходясь на юг к заводу в городе Лойн и на север — к порту Росток.
Именно с этой трубой и воюет Варшава, убеждая всех вокруг, что она совсем-совсем прекратила покупку российской нефти.
Это утверждение немного расшатывает тот факт, что по результатам 2022 года Польша импортировала 11,7 миллиона метрических тонн российской нефти, и это лишь на миллион меньше, чем годом ранее. Рядовому польскому обывателю, погруженному в круговерть повседневных забот, когда нужно сводить концы с концами в условиях рекордной инфляции (25 процентов в 2022 году) и растущих цен на топливо (плюс 30 евроцентов за последние полгода), преподносят постулат о спасительном импорте из Чехии. Это такая же сказка, как и все предыдущие.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Польшу страшит одиночество. Европа ждет возможности "быть клиентом России"
3 мая, 08:00
В белорусском Мозыре магистраль "Дружбы" раздваивается и, помимо северной части, описанной выше, на юг через Украину уходит второе ответвление. Оно прямиком от украино-белорусской границы идет уже к границе со Словакией, где также дробится на южную (венгерскую) и северную (чешскую) ветки. Именно по второй прокачивается львиная доля сырой нефти, которая, попадая на завод в городе Литвинов, что принадлежит польской Orlen, превращается в бензин, керосин, мазут и прочие продукты переработки. Данный факт не является тайной, но Варшава лишний раз старается не педалировать эту тему, потому как это рушит выстроенную башню антироссийской истерии и вызывает логичные вопросы у собственного электората.
На днях в издании Niezalezny Dziennik Polityczny вышла разгромная статья, авторы которой открыто озвучивают нелицеприятную правду: в страну с февраля прошлого года въехали более 11 миллионов украинцев, большинство из которых растворились непонятно где. Хотя понятно: только в Варшаве официально осели 352 тысячи новых жителей с востока, а в городах вроде Вроцлава каждый третий житель украинец. Это стало причиной ураганного роста преступности, связанной с торговлей оружием и наркотиками, причем динамика столь стремительна, что, как пишут авторы, полиция начала скрывать данные статистики и национальность правонарушителей.
Работники энергетического сектора Польши во время акции протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Русофобия довела Польшу до предела
25 июля 2022, 08:00
Если посмотреть на происходящее в Польше отстраненно, то больше всего это напоминает пожар в дурдоме. Варшава покупает в Чехии втихаря и втридорога российскую нефть, отправляет на восток оружие, взамен получая толпы нахлебников с крайне сомнительным бэкграундом и намерениями, цены растут, население звереет.
Как говорится, пожелаем всем участникам сил, вдохновения и, главное, не останавливаться на достигнутом.
Посетительница с флагом ЕС в Европейском парламенте в Брюсселе во время дня открытых дверей - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Европа победила в санкционной войне — и теперь ищет способ капитулировать
21 апреля, 08:00
 
Цены на нефтьПольшаВаршаваЧехияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияАналитика
 
 
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