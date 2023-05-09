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Подпольщик рассказал, какие препараты раздают в ВСУ для снижения паники - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 09.05.2023 (обновлено: 04:59 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/podpole-1870544545.html
Подпольщик рассказал, какие препараты раздают в ВСУ для снижения паники
Подпольщик рассказал, какие препараты раздают в ВСУ для снижения паники - РИА Новости, 09.05.2023
Подпольщик рассказал, какие препараты раздают в ВСУ для снижения паники
Командиры украинских войск раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после российских ударов "Солнцепеком", сообщил... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T04:36
2023-05-09T04:59
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
львов
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мая — РИА Новости. Командиры украинских войск раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после российских ударов "Солнцепеком", сообщил РИА Новости активист подполья из Николаева со ссылкой на своего мобилизованного товарища.Ранее собеседник агентства заявлял, что одного из его соратников мобилизовали, а сейчас от него поступает информация о "сумасшедшей мясорубке на линии боевого столкновения" — ВСУ, по его словам, кидают на передовую необученных солдат, а после ударов российских войск из "Солнцепека" у них начинается паника."Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали еще давать такую дрянь под названием "Фен", они ее нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил. Потом идет "Габана" (препарат, применяемый при эпилепсии и других невротических расстройствах): воякам дают по три раза в день по 300 мг, после которых они могут неделю не спать", — отметил подпольщик.По его словам, врачи рассказали его служащему в ВСУ товарищу, что спустя три месяца начинаются проблемы с сосудами, давлением, иногда — потеря памяти и другие проблемы."Появляется сумасшедшая агрессия, стенокардия и так далее", — добавил собеседник агентства.Эти препараты проходили испытания на Яворовском полигоне возле Львова во время учений, заключил он.
https://ria.ru/20230508/sklad-1870468790.html
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в мире, николаев (украина), львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Львов, Вооруженные силы Украины
Подпольщик рассказал, какие препараты раздают в ВСУ для снижения паники

Подполье Николаева: бойцам ВСУ дают психотропные препараты после ударов "Солнцепеков"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мая — РИА Новости. Командиры украинских войск раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после российских ударов "Солнцепеком", сообщил РИА Новости активист подполья из Николаева со ссылкой на своего мобилизованного товарища.
Ранее собеседник агентства заявлял, что одного из его соратников мобилизовали, а сейчас от него поступает информация о "сумасшедшей мясорубке на линии боевого столкновения" — ВСУ, по его словам, кидают на передовую необученных солдат, а после ударов российских войск из "Солнцепека" у них начинается паника.
"Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали еще давать такую дрянь под названием "Фен", они ее нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил. Потом идет "Габана" (препарат, применяемый при эпилепсии и других невротических расстройствах): воякам дают по три раза в день по 300 мг, после которых они могут неделю не спать", — отметил подпольщик.
По его словам, врачи рассказали его служащему в ВСУ товарищу, что спустя три месяца начинаются проблемы с сосудами, давлением, иногда — потеря памяти и другие проблемы.
"Появляется сумасшедшая агрессия, стенокардия и так далее", — добавил собеседник агентства.
Эти препараты проходили испытания на Яворовском полигоне возле Львова во время учений, заключил он.
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