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СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News - РИА Новости, 09.05.2023
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02:25 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/podgotovka-1870541557.html
СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News
СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News - РИА Новости, 09.05.2023
СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News
Бывший ведущий Fox News собирается объявить войну уволившему его телеканалу, сообщает Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T02:25
2023-05-09T02:25
в мире
технологии
такер карлсон
илон маск
джо байден
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший ведущий Fox News собирается объявить войну уволившему его телеканалу, сообщает Axios со ссылкой на источники.По информации издания, известный ведущий занят созданием своей собственной "медиа-империи". Однако для достижения цели Карлсону нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.Обозреватель также отметил, что некоторые крупные американские СМИ уже предложили ведущему контракт с большей зарплатой, чем на предыдущем месте работы журналиста. Кроме того, по некоторым данным экс-ведущий Fox News "без деталей" обсудил с предпринимателем Илоном Маском "совместную работу".Журналист известен критикой действий правительства президента Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.В конце апреля Fox News сообщил, что телеведущий уходит с канала по обоюдному решению. Вскоре после этого объявления рейтинги телеканала сильно упали.
https://ria.ru/20230508/karlson-1870404497.html
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в мире, технологии, такер карлсон, илон маск, джо байден
В мире, Технологии, Такер Карлсон, Илон Маск, Джо Байден
СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News

Axios: журналист Такер Карлсон готовится объявить войну Fox News

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший ведущий Fox News собирается объявить войну уволившему его телеканалу, сообщает Axios со ссылкой на источники.
«
"Такер Карлсон готовится высвободить союзников для нападения на Fox News в попытке заставить сеть позволить ему работать или начать работу на правого соперника", — написал обозреватель издания Майк Аллен.
По информации издания, известный ведущий занят созданием своей собственной "медиа-империи". Однако для достижения цели Карлсону нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.
Обозреватель также отметил, что некоторые крупные американские СМИ уже предложили ведущему контракт с большей зарплатой, чем на предыдущем месте работы журналиста. Кроме того, по некоторым данным экс-ведущий Fox News "без деталей" обсудил с предпринимателем Илоном Маском "совместную работу".
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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В конце апреля Fox News сообщил, что телеведущий уходит с канала по обоюдному решению. Вскоре после этого объявления рейтинги телеканала сильно упали.
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В миреТехнологииТакер КарлсонИлон МаскДжо Байден
 
 
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