СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News
Axios: журналист Такер Карлсон готовится объявить войну Fox News
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший ведущий Fox News собирается объявить войну уволившему его телеканалу, сообщает Axios со ссылкой на источники.
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"Такер Карлсон готовится высвободить союзников для нападения на Fox News в попытке заставить сеть позволить ему работать или начать работу на правого соперника", — написал обозреватель издания Майк Аллен.
По информации издания, известный ведущий занят созданием своей собственной "медиа-империи". Однако для достижения цели Карлсону нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.
Обозреватель также отметил, что некоторые крупные американские СМИ уже предложили ведущему контракт с большей зарплатой, чем на предыдущем месте работы журналиста. Кроме того, по некоторым данным экс-ведущий Fox News "без деталей" обсудил с предпринимателем Илоном Маском "совместную работу".
Журналист известен критикой действий правительства президента Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.
В конце апреля Fox News сообщил, что телеведущий уходит с канала по обоюдному решению. Вскоре после этого объявления рейтинги телеканала сильно упали.