https://ria.ru/20230509/podgotovka-1870541557.html

СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News

СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News - РИА Новости, 09.05.2023

СМИ: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News

Бывший ведущий Fox News собирается объявить войну уволившему его телеканалу, сообщает Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T02:25

2023-05-09T02:25

2023-05-09T02:25

в мире

технологии

такер карлсон

илон маск

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший ведущий Fox News собирается объявить войну уволившему его телеканалу, сообщает Axios со ссылкой на источники.По информации издания, известный ведущий занят созданием своей собственной "медиа-империи". Однако для достижения цели Карлсону нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.Обозреватель также отметил, что некоторые крупные американские СМИ уже предложили ведущему контракт с большей зарплатой, чем на предыдущем месте работы журналиста. Кроме того, по некоторым данным экс-ведущий Fox News "без деталей" обсудил с предпринимателем Илоном Маском "совместную работу".Журналист известен критикой действий правительства президента Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.В конце апреля Fox News сообщил, что телеведущий уходит с канала по обоюдному решению. Вскоре после этого объявления рейтинги телеканала сильно упали.

https://ria.ru/20230508/karlson-1870404497.html

https://ria.ru/20230508/karlson-1870442227.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, такер карлсон, илон маск, джо байден