https://ria.ru/20230509/pobeda-1870644612.html

Минута молчания в День Победы. Прямая трансляция

Минута молчания в День Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023

Минута молчания в День Победы. Прямая трансляция

В России проходит минута молчания в День Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T18:57

2023-05-09T18:57

2023-05-09T18:57

общество

день победы

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В России проходит минута молчания в День Победы в Великой Отечественной войне.

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, день победы, видео