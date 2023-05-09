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Минута молчания в День Победы. Прямая трансляция
Минута молчания в День Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023
Минута молчания в День Победы. Прямая трансляция
В России проходит минута молчания в День Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T18:57
2023-05-09T18:57
2023-05-09T18:57
общество
день победы
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В России проходит минута молчания в День Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, день победы, видео
Общество, День Победы
Минута молчания в День Победы. Прямая трансляция
В России проходит минута молчания в День Победы в Великой Отечественной войне.
2023-05-09T18:57
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В России проходит минута молчания в День Победы в Великой Отечественной войне.