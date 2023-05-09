Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870643877.html
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы
Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" на бурятском языке вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:02
2023-05-09T17:02
надежные люди
день победы
тарбагатайский район
общество
республика бурятия
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870571581_0:84:3073:1813_1920x0_80_0_0_e919bdb7cbaf833cde8260e2a11a5552.jpg
УЛАН-УДЭ, 9 мая – РИА Новости. Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" на бурятском языке вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы, сообщает пресс-служба правительства республики. "Сыну, ушедшему на фронт" - песня в исполнении заслуженного артиста Бурятии Данзана Бальжинимаева была написана в 2003 году, но премьера клипа состоялась сегодня - в День Великой Победы", - говорится в сообщении. Отмечается, что клип создан при поддержке министерства культуры и Счетной палаты Бурятии. Съемки его проходили в живописных местах республики - в Этнографическом музее, на смотровых площадки "Олени", "Спящий Лев" в Тарбагатайском районе, "Плато Чингисхана". "Эта песня про то, как своего сына отправляет отец на военную службу. О том, чтобы сын не забывал благопожелания своих родителей, чтобы был, как сокол, горд и быстр. В такой праздник, 9 мая, мы хотим в первую очередь пожелать, чтобы все наши ребята пришли домой с СВО с Победой, живыми и здоровыми", - цитирует пресс-служба слова исполнителя песни Данзана Бальжинимаева.
https://ria.ru/20230509/parad-1870555547.html
https://ria.ru/20230505/vanyushkin-1869911611.html
тарбагатайский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870571581_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_0ef9c4825b012cdf39b70c0d7932fa46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
надежные люди, день победы, тарбагатайский район, общество, республика бурятия, день победы — 2023
Надежные люди, День Победы, Тарбагатайский район, Общество, Республика Бурятия, День Победы — 2023
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы

Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДень Победы
День Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
День Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 9 мая – РИА Новости. Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" на бурятском языке вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Сыну, ушедшему на фронт" - песня в исполнении заслуженного артиста Бурятии Данзана Бальжинимаева была написана в 2003 году, но премьера клипа состоялась сегодня - в День Великой Победы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что клип создан при поддержке министерства культуры и Счетной палаты Бурятии. Съемки его проходили в живописных местах республики - в Этнографическом музее, на смотровых площадки "Олени", "Спящий Лев" в Тарбагатайском районе, "Плато Чингисхана".
Военный парад в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В столице Бурятии прошел парад Победы
Вчера, 08:15
"Эта песня про то, как своего сына отправляет отец на военную службу. О том, чтобы сын не забывал благопожелания своих родителей, чтобы был, как сокол, горд и быстр. В такой праздник, 9 мая, мы хотим в первую очередь пожелать, чтобы все наши ребята пришли домой с СВО с Победой, живыми и здоровыми", - цитирует пресс-служба слова исполнителя песни Данзана Бальжинимаева.
Александр Ванюшкин и группа Наши - Это мы. Кадр видео
Автор хита про СВО "Триста тридцать три" выпустил песню ко Дню Победы
5 мая, 16:01
 
Надежные людиДень ПобедыТарбагатайский районОбществоРеспублика БурятияДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала