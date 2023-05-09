https://ria.ru/20230509/pobeda-1870643877.html

В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы

В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы

Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" на бурятском языке вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:02

2023-05-09T17:02

2023-05-09T17:02

надежные люди

день победы

тарбагатайский район

общество

республика бурятия

день победы — 2023

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УЛАН-УДЭ, 9 мая – РИА Новости. Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" на бурятском языке вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы, сообщает пресс-служба правительства республики. "Сыну, ушедшему на фронт" - песня в исполнении заслуженного артиста Бурятии Данзана Бальжинимаева была написана в 2003 году, но премьера клипа состоялась сегодня - в День Великой Победы", - говорится в сообщении. Отмечается, что клип создан при поддержке министерства культуры и Счетной палаты Бурятии. Съемки его проходили в живописных местах республики - в Этнографическом музее, на смотровых площадки "Олени", "Спящий Лев" в Тарбагатайском районе, "Плато Чингисхана". "Эта песня про то, как своего сына отправляет отец на военную службу. О том, чтобы сын не забывал благопожелания своих родителей, чтобы был, как сокол, горд и быстр. В такой праздник, 9 мая, мы хотим в первую очередь пожелать, чтобы все наши ребята пришли домой с СВО с Победой, живыми и здоровыми", - цитирует пресс-служба слова исполнителя песни Данзана Бальжинимаева.

https://ria.ru/20230509/parad-1870555547.html

https://ria.ru/20230505/vanyushkin-1869911611.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

надежные люди, день победы, тарбагатайский район, общество, республика бурятия, день победы — 2023