https://ria.ru/20230509/pobeda-1870643877.html
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы
Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" на бурятском языке вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:02
2023-05-09T17:02
2023-05-09T17:02
надежные люди
день победы
тарбагатайский район
общество
республика бурятия
день победы — 2023
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УЛАН-УДЭ, 9 мая – РИА Новости. Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" на бурятском языке вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы, сообщает пресс-служба правительства республики. "Сыну, ушедшему на фронт" - песня в исполнении заслуженного артиста Бурятии Данзана Бальжинимаева была написана в 2003 году, но премьера клипа состоялась сегодня - в День Великой Победы", - говорится в сообщении. Отмечается, что клип создан при поддержке министерства культуры и Счетной палаты Бурятии. Съемки его проходили в живописных местах республики - в Этнографическом музее, на смотровых площадки "Олени", "Спящий Лев" в Тарбагатайском районе, "Плато Чингисхана". "Эта песня про то, как своего сына отправляет отец на военную службу. О том, чтобы сын не забывал благопожелания своих родителей, чтобы был, как сокол, горд и быстр. В такой праздник, 9 мая, мы хотим в первую очередь пожелать, чтобы все наши ребята пришли домой с СВО с Победой, живыми и здоровыми", - цитирует пресс-служба слова исполнителя песни Данзана Бальжинимаева.
https://ria.ru/20230509/parad-1870555547.html
https://ria.ru/20230505/vanyushkin-1869911611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, день победы, тарбагатайский район, общество, республика бурятия, день победы — 2023
Надежные люди, День Победы, Тарбагатайский район, Общество, Республика Бурятия, День Победы — 2023
В Бурятии вышел клип в честь Дня Победы
Клип на песню "Сыну, ушедшему на фронт" вышел в Бурятии в честь Дня Великой Победы