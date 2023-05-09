https://ria.ru/20230509/pobeda-1870641517.html
На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы
На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы
Церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись во вторник в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:41
2023-05-09T16:41
2023-05-09T16:46
шпицберген
россия
норвегия
александр твардовский
ми-8 амтш
день победы
день победы — 2023
общество
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ЦЮРИХ, 9 мая – РИА Новости. Церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись во вторник в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости генеральный консул на архипелаге Андрей Чемерило. "Впервые в истории новой России руководством треста "Арктикуголь" был спланирован и успешно проведен 9 мая парад автомобильной техники российской угольной компании, призванный подчеркнуть единство с Россией в этот памятный день, а также абсолютно мирный характер российского присутствия на Шпицбергене", - сказал российский дипломат. Как сообщил Чемерило, в колонне под флагами России и Победы прошли автомобили генконсульства, весь автопарк горняков, включая тяжелые машины и автобусы, а также снегоходная техника Центра арктического туризма "Грумант" и Российской научной арктической экспедиции на Шпицбергене. По словам генконсула, воздушную часть парада составил пролет вертолета Ми-8 МВТ авиакомпании "Конверс-Авиа". Затем участники парада проследовали к мемориалу Второй мировой войны, пушке "Слейпнер", установленной в окрестностях российского поселка в честь погибших при нападении немецко-фашистской эскадры норвежских защитников Баренцбурга в сентябре 1943 года. Там состоялась памятная церемония возложения венков, в которой приняли участие сам генконсул, генеральный директор ФГУП "Арктикуголь" Ильдар Неверов, директор рудника "Баренцбург" Константин Туринский и жители российского поселка. При этом Чемерило отметил, что традиционного участия норвежцев в памятных мероприятиях в Баренцбурге нет уже второй год. Как добавил дипломат, 8 мая в культурно-спортивном комплексе Баренцбурга прошел концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", в котором приняли участие шахтеры, сотрудники треста "Арктикуголь", ученые, учителя и школьники. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870617810.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870623895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шпицберген, россия, норвегия, александр твардовский, ми-8 амтш, день победы, день победы — 2023, общество
Шпицберген, Россия, Норвегия, Александр Твардовский, Ми-8 АМТШ, День Победы, День Победы — 2023, Общество
На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы
В Арктике на архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы
ЦЮРИХ, 9 мая – РИА Новости. Церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись во вторник в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости генеральный консул на архипелаге Андрей Чемерило.
"Впервые в истории новой России
руководством треста "Арктикуголь" был спланирован и успешно проведен 9 мая парад автомобильной техники российской угольной компании, призванный подчеркнуть единство с Россией в этот памятный день, а также абсолютно мирный характер российского присутствия на Шпицбергене", - сказал российский дипломат.
Пасечник возложил цветы к памятникам в честь героев войны
Как сообщил Чемерило, в колонне под флагами России и Победы прошли автомобили генконсульства, весь автопарк горняков, включая тяжелые машины и автобусы, а также снегоходная техника Центра арктического туризма "Грумант" и Российской научной арктической экспедиции на Шпицбергене. По словам генконсула, воздушную часть парада составил пролет вертолета Ми-8 МВТ авиакомпании "Конверс-Авиа".
Затем участники парада проследовали к мемориалу Второй мировой войны, пушке "Слейпнер", установленной в окрестностях российского поселка в честь погибших при нападении немецко-фашистской эскадры норвежских защитников Баренцбурга в сентябре 1943 года. Там состоялась памятная церемония возложения венков, в которой приняли участие сам генконсул, генеральный директор ФГУП "Арктикуголь" Ильдар Неверов, директор рудника "Баренцбург" Константин Туринский и жители российского поселка.
При этом Чемерило отметил, что традиционного участия норвежцев в памятных мероприятиях в Баренцбурге нет уже второй год.
Как добавил дипломат, 8 мая в культурно-спортивном комплексе Баренцбурга прошел концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского
"Василий Теркин", в котором приняли участие шахтеры, сотрудники треста "Арктикуголь", ученые, учителя и школьники.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане
между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии
над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.
Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР
является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
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