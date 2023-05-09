https://ria.ru/20230509/pobeda-1870641517.html

На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы

На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023

На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы

Церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись во вторник в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:41

2023-05-09T16:41

2023-05-09T16:46

шпицберген

россия

норвегия

александр твардовский

ми-8 амтш

день победы

день победы — 2023

общество

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ЦЮРИХ, 9 мая – РИА Новости. Церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись во вторник в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости генеральный консул на архипелаге Андрей Чемерило. "Впервые в истории новой России руководством треста "Арктикуголь" был спланирован и успешно проведен 9 мая парад автомобильной техники российской угольной компании, призванный подчеркнуть единство с Россией в этот памятный день, а также абсолютно мирный характер российского присутствия на Шпицбергене", - сказал российский дипломат. Как сообщил Чемерило, в колонне под флагами России и Победы прошли автомобили генконсульства, весь автопарк горняков, включая тяжелые машины и автобусы, а также снегоходная техника Центра арктического туризма "Грумант" и Российской научной арктической экспедиции на Шпицбергене. По словам генконсула, воздушную часть парада составил пролет вертолета Ми-8 МВТ авиакомпании "Конверс-Авиа". Затем участники парада проследовали к мемориалу Второй мировой войны, пушке "Слейпнер", установленной в окрестностях российского поселка в честь погибших при нападении немецко-фашистской эскадры норвежских защитников Баренцбурга в сентябре 1943 года. Там состоялась памятная церемония возложения венков, в которой приняли участие сам генконсул, генеральный директор ФГУП "Арктикуголь" Ильдар Неверов, директор рудника "Баренцбург" Константин Туринский и жители российского поселка. При этом Чемерило отметил, что традиционного участия норвежцев в памятных мероприятиях в Баренцбурге нет уже второй год. Как добавил дипломат, 8 мая в культурно-спортивном комплексе Баренцбурга прошел концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", в котором приняли участие шахтеры, сотрудники треста "Арктикуголь", ученые, учителя и школьники. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870617810.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870623895.html

шпицберген

россия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шпицберген, россия, норвегия, александр твардовский, ми-8 амтш, день победы, день победы — 2023, общество